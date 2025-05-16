В Перми 17 мая 2025 года официально открыли новый мотосезон. Праздничное мероприятие состоялось возле торгово-развлекательного центра «Планета». Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.
«Сегодня в Перми большим мероприятием был открыт новый мотосезон. Основная цель которого — подчеркнуть важность безопасного и вежливого поведения на дорогах», — написал Соснин в своем telegram-канале.
Мотофест состоялся в Перми уже не впервые. Традиция торжественно открывать и закрывать мотосезон в Перми существует не первый год. В мероприятии приняли участие местные мотоклубы, а также представители общественных организаций.
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