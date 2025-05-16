16 мая 2025

Пермские байкеры открыли новый мотосезон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми стартовал новый мотосезон
В Перми стартовал новый мотосезон Фото:

В Перми 17 мая 2025 года официально открыли новый мотосезон. Праздничное мероприятие состоялось возле торгово-развлекательного центра «Планета». Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.

«Сегодня в Перми большим мероприятием был открыт новый мотосезон. Основная цель которого — подчеркнуть важность безопасного и вежливого поведения на дорогах», — написал Соснин в своем telegram-канале.

Мотофест состоялся в Перми уже не впервые. Традиция торжественно открывать и закрывать мотосезон в Перми существует не первый год. В мероприятии приняли участие местные мотоклубы, а также представители общественных организаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 17 мая 2025 года официально открыли новый мотосезон. Праздничное мероприятие состоялось возле торгово-развлекательного центра «Планета». Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. «Сегодня в Перми большим мероприятием был открыт новый мотосезон. Основная цель которого — подчеркнуть важность безопасного и вежливого поведения на дорогах », — написал Соснин в своем telegram-канале. Мотофест состоялся в Перми уже не впервые. Традиция торжественно открывать и закрывать мотосезон в Перми существует не первый год. В мероприятии приняли участие местные мотоклубы, а также представители общественных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...