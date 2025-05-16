16 мая 2025

Халатность или случайность: Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на ребенка в Перми

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении бродячих собак на ребенка в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин заинтересовался ходом расследования дела
Бастрыкин заинтересовался ходом расследования дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю Дмитрия Головкина предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения бродячих собак на ребенка. Об этом сообщается в telegram-канале СКР России. 

«Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту нападения бродячих собак на 8-летнего мальчика в Перми. Инцидент произошел в Ленинском районе города, ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также правоохранители дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности жителей города. В случае подтверждения халатности должностных лиц, допустивших опасную ситуацию, последуют процессуальные решения.

Ранее URA.RU публиковало видео инцидента. В Минздраве редакции пояснили, что ребенка в удовлетворительном состоянии доставили в травмпункт. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении. В городской мэрии сообщили, что на место отправили бригада по отлову собак.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю Дмитрия Головкина предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения бродячих собак на ребенка. Об этом сообщается в telegram-канале СКР России.  «Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту нападения бродячих собак на 8-летнего мальчика в Перми. Инцидент произошел в Ленинском районе города, ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также правоохранители дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности жителей города. В случае подтверждения халатности должностных лиц, допустивших опасную ситуацию, последуют процессуальные решения. Ранее URA.RU публиковало видео инцидента. В Минздраве редакции пояснили, что ребенка в удовлетворительном состоянии доставили в травмпункт. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении. В городской мэрии сообщили, что на место отправили бригада по отлову собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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