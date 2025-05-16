16 мая 2025

У пермских промышленников появился новый надежный партнер из Узбекистана

Пермский край и Минэнерго Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамье расширило рынок сбыта за рубежом
Прикамье расширило рынок сбыта за рубежом Фото:

Прикамье и Узбекистан подписали дорожную карту по промышленной кооперации. Договор скрепили подписями на выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2025». Подобное соглашение стороны заключили впервые, отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Подписали дорожную карту по промкооперации с Министерством энергетики Республики Узбекистан. Подобный договор впервые подписали и в России, и в Узбекистане», — отметил Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Соглашение подразумевает долгосрочное сотрудничество предприятий нефтегазового сегмента. Речь — о поставках нового оборудования, совместных научных разработках и инвестиционных проектах. Для прикамских промышленных компаний этот шаг сулит новые контракты и увеличение объемов производства. Как следствие — вырастут налоговые отчисления в бюджет и появятся новые рабочие места для жителей Прикамья, подчеркнул губернатор.

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Прикамье и Узбекистан подписали дорожную карту по промышленной кооперации. Договор скрепили подписями на выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2025». Подобное соглашение стороны заключили впервые, отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Подписали дорожную карту по промкооперации с Министерством энергетики Республики Узбекистан. Подобный договор впервые подписали и в России, и в Узбекистане», — отметил Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Соглашение подразумевает долгосрочное сотрудничество предприятий нефтегазового сегмента. Речь — о поставках нового оборудования, совместных научных разработках и инвестиционных проектах. Для прикамских промышленных компаний этот шаг сулит новые контракты и увеличение объемов производства. Как следствие — вырастут налоговые отчисления в бюджет и появятся новые рабочие места для жителей Прикамья, подчеркнул губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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