16 мая 2025

Ночь музеев в Музее пермских древностей: от раскопок до пластилиновых мамонтов. Фото, видео

Юные палеонтологи изучали трогонтериевого слона на Ночи музеев в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Музее пермских древностей пермяки стали палеонтологами
В Музее пермских древностей пермяки стали палеонтологами Фото:

Трогонтериевый слон, прославивший Пермский край на весь научный мир, «ожил» в «Ночь музеев». Юные посетители Музея пермских древностей не просто увидели кости древнего гиганта — они лепили его из пластилина, собирали скелет и играли в палеомафию, передает корреспондент URA.RU.

«Особый интерес вызвал мастер-класс по созданию отпечатков древних животных. Участники заполняли формочки кинетическим песком и гипсом, чтобы через 15 минут получить точные копии окаменелостей. В течение всего вечера работали фотозоны с гигантскими копиями костей древнего слона, где посетители могли сделать памятные снимки», — рассказал корреспондент URA.RU.

С 18:00 до 20:00 проходил мастер-класс «Собери слона», где дети от 6 до 12 лет создавали фигурки древнего животного из воздушного пластилина. С 19:00 до 21:00 состоялась  встреча с учеными-палеонтологами, которые делились историями о реальных раскопках и открытиях. С 20:00 до 22:00 подростки могли почувствовать себя настоящими палеонтологами на мастер-классе «Мини-раскопки», где они осторожно извлекали раковины древних моллюсков.

«Мы хотели, чтобы дети самого младшего возраста познакомились с этим удивительным животным», — отметила культорганизатор Музея пермских древностей Ольга Путилова.  Кроме образовательных программ, гости могли поиграть в тематические настольные игры, посмотреть научно-популярные фильмы и приобрести сувениры в музейном магазине. Все мероприятия проводились с соблюдением возрастных ограничений — дети до 14 лет посещали мастер-классы вместе с родителями.

Мастер-класс «Мини-раскопки», где участники могли извлекать раковины древних моллюсков, а также занятия по сборке фигурки трогонтериевого слона и встречи с учеными были анонсированы музеем заранее в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла 17 мая. Подобные мероприятия ежегодно организуются для популяризации науки и знакомства посетителей с историей древнего мира, отмечают сотрудники Музея пермских древностей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трогонтериевый слон, прославивший Пермский край на весь научный мир, «ожил» в «Ночь музеев». Юные посетители Музея пермских древностей не просто увидели кости древнего гиганта — они лепили его из пластилина, собирали скелет и играли в палеомафию, передает корреспондент URA.RU. «Особый интерес вызвал мастер-класс по созданию отпечатков древних животных. Участники заполняли формочки кинетическим песком и гипсом, чтобы через 15 минут получить точные копии окаменелостей. В течение всего вечера работали фотозоны с гигантскими копиями костей древнего слона, где посетители могли сделать памятные снимки», — рассказал корреспондент URA.RU. С 18:00 до 20:00 проходил мастер-класс «Собери слона», где дети от 6 до 12 лет создавали фигурки древнего животного из воздушного пластилина. С 19:00 до 21:00 состоялась  встреча с учеными-палеонтологами, которые делились историями о реальных раскопках и открытиях. С 20:00 до 22:00 подростки могли почувствовать себя настоящими палеонтологами на мастер-классе «Мини-раскопки», где они осторожно извлекали раковины древних моллюсков. «Мы хотели, чтобы дети самого младшего возраста познакомились с этим удивительным животным», — отметила культорганизатор Музея пермских древностей Ольга Путилова.  Кроме образовательных программ, гости могли поиграть в тематические настольные игры, посмотреть научно-популярные фильмы и приобрести сувениры в музейном магазине. Все мероприятия проводились с соблюдением возрастных ограничений — дети до 14 лет посещали мастер-классы вместе с родителями. Мастер-класс «Мини-раскопки», где участники могли извлекать раковины древних моллюсков, а также занятия по сборке фигурки трогонтериевого слона и встречи с учеными были анонсированы музеем заранее в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла 17 мая. Подобные мероприятия ежегодно организуются для популяризации науки и знакомства посетителей с историей древнего мира, отмечают сотрудники Музея пермских древностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...