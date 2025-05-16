Трогонтериевый слон, прославивший Пермский край на весь научный мир, «ожил» в «Ночь музеев». Юные посетители Музея пермских древностей не просто увидели кости древнего гиганта — они лепили его из пластилина, собирали скелет и играли в палеомафию, передает корреспондент URA.RU.
«Особый интерес вызвал мастер-класс по созданию отпечатков древних животных. Участники заполняли формочки кинетическим песком и гипсом, чтобы через 15 минут получить точные копии окаменелостей. В течение всего вечера работали фотозоны с гигантскими копиями костей древнего слона, где посетители могли сделать памятные снимки», — рассказал корреспондент URA.RU.
С 18:00 до 20:00 проходил мастер-класс «Собери слона», где дети от 6 до 12 лет создавали фигурки древнего животного из воздушного пластилина. С 19:00 до 21:00 состоялась встреча с учеными-палеонтологами, которые делились историями о реальных раскопках и открытиях. С 20:00 до 22:00 подростки могли почувствовать себя настоящими палеонтологами на мастер-классе «Мини-раскопки», где они осторожно извлекали раковины древних моллюсков.
«Мы хотели, чтобы дети самого младшего возраста познакомились с этим удивительным животным», — отметила культорганизатор Музея пермских древностей Ольга Путилова. Кроме образовательных программ, гости могли поиграть в тематические настольные игры, посмотреть научно-популярные фильмы и приобрести сувениры в музейном магазине. Все мероприятия проводились с соблюдением возрастных ограничений — дети до 14 лет посещали мастер-классы вместе с родителями.
Мастер-класс «Мини-раскопки», где участники могли извлекать раковины древних моллюсков, а также занятия по сборке фигурки трогонтериевого слона и встречи с учеными были анонсированы музеем заранее в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла 17 мая. Подобные мероприятия ежегодно организуются для популяризации науки и знакомства посетителей с историей древнего мира, отмечают сотрудники Музея пермских древностей.
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