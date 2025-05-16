Махонин наградил трудовые династии Прикамья знаком «Семейная гордость»

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил памятные знаки «Семейная гордость» и сувенирные медали представителям трудовых династий из региона. Торжественная церемония состоялась в рамках открытия выставки «Трудовые династии Пермского края» на ВДНХ в Москве.
«Мы гордимся тем, что Пермский край — это регион трудовых династий. И не только в промышленности, хотя это основа всего, но и в медицине, образовании и соцсфере <…>. Это помогает популяризировать традиционные семейные ценности, патриотизм и любовь к своей Родине, любовь к труду», — Дмитрия Махонина с места события цитирует ТАСС.
По данным организаторов, награды получили представители 11 династий. Памятные знаки были вручены «за сохранение семейных трудовых традиций и преемственность поколений», а также «за особый вклад в социально-экономическое развитие» региона.
Ранее в Пермском крае вручили знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края». Инициатива стала частью масштабного проекта «Знай наших», направленного на поддержку и популяризацию достижений пермяков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!