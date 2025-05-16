16 мая 2025

Махонин наградил трудовые династии Прикамья знаком «Семейная гордость»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамская выставка будет работать до 15 августа
Прикамская выставка будет работать до 15 августа Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил памятные знаки «Семейная гордость» и сувенирные медали представителям трудовых династий из региона. Торжественная церемония состоялась в рамках открытия выставки «Трудовые династии Пермского края» на ВДНХ в Москве.

«Мы гордимся тем, что Пермский край — это регион трудовых династий. И не только в промышленности, хотя это основа всего, но и в медицине, образовании и соцсфере <…>. Это помогает популяризировать традиционные семейные ценности, патриотизм и любовь к своей Родине, любовь к труду», — Дмитрия Махонина с места события цитирует ТАСС.

По данным организаторов, награды получили представители 11 династий. Памятные знаки были вручены «за сохранение семейных трудовых традиций и преемственность поколений», а также «за особый вклад в социально-экономическое развитие» региона.

Ранее в Пермском крае вручили знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края». Инициатива стала частью масштабного проекта «Знай наших», направленного на поддержку и популяризацию достижений пермяков.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил памятные знаки «Семейная гордость» и сувенирные медали представителям трудовых династий из региона. Торжественная церемония состоялась в рамках открытия выставки «Трудовые династии Пермского края» на ВДНХ в Москве. «Мы гордимся тем, что Пермский край — это регион трудовых династий. И не только в промышленности, хотя это основа всего, но и в медицине, образовании и соцсфере <…>. Это помогает популяризировать традиционные семейные ценности, патриотизм и любовь к своей Родине, любовь к труду», — Дмитрия Махонина с места события цитирует ТАСС. По данным организаторов, награды получили представители 11 династий. Памятные знаки были вручены «за сохранение семейных трудовых традиций и преемственность поколений», а также «за особый вклад в социально-экономическое развитие» региона. Ранее в Пермском крае вручили знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края». Инициатива стала частью масштабного проекта «Знай наших», направленного на поддержку и популяризацию достижений пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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