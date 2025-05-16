В Прикамье суд обязал больницу закупить диктофон и тесты на наркотики

Кабинет психиатра-нарколога в Александровске (Пермский край) оснастят по решению суда: больница обязана обеспечить его диктофоном и тест-системами до сентября 2025 года. Иск подавала прокуратура, сообщается на странице Александровского городского суда во «ВКонтакте».
«Александровский городской суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора города Александровска к краевой больнице имени Вагнера. Судебное решение обязывает медицинское учреждение до 1 сентября 2025 года обеспечить кабинет врача-психиатра-нарколога в александровском филиале диктофоном и тест-системами для выявления наркотических и психотропных веществ», — рассказали в суде. Решение в законную силу не вступило.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело из-за проблем с обеспечением лекарствами детей с инвалидностью после отмены аукционов на закупку необходимых препаратов. Из-за сложившейся ситуации несовершеннолетние пациенты остались без нужного препарата, что усугубило состояние некоторых из них.
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