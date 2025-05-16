16 мая 2025

В Прикамье суд обязал больницу закупить диктофон и тесты на наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд поддержал прокурорский иск
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Кабинет психиатра-нарколога в Александровске (Пермский край) оснастят по решению суда: больница обязана обеспечить его диктофоном и тест-системами до сентября 2025 года. Иск подавала прокуратура, сообщается на странице Александровского городского суда во «ВКонтакте».

«Александровский городской суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора города Александровска к краевой больнице имени Вагнера. Судебное решение обязывает медицинское учреждение до 1 сентября 2025 года обеспечить кабинет врача-психиатра-нарколога в александровском филиале диктофоном и тест-системами для выявления наркотических и психотропных веществ», — рассказали в суде. Решение в законную силу не вступило. 

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело из-за проблем с обеспечением лекарствами детей с инвалидностью после отмены аукционов на закупку необходимых препаратов. Из-за сложившейся ситуации несовершеннолетние пациенты остались без нужного препарата, что усугубило состояние некоторых из них.

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Кабинет психиатра-нарколога в Александровске (Пермский край) оснастят по решению суда: больница обязана обеспечить его диктофоном и тест-системами до сентября 2025 года. Иск подавала прокуратура, сообщается на странице Александровского городского суда во «ВКонтакте». «Александровский городской суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора города Александровска к краевой больнице имени Вагнера. Судебное решение обязывает медицинское учреждение до 1 сентября 2025 года обеспечить кабинет врача-психиатра-нарколога в александровском филиале диктофоном и тест-системами для выявления наркотических и психотропных веществ», — рассказали в суде. Решение в законную силу не вступило.  Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело из-за проблем с обеспечением лекарствами детей с инвалидностью после отмены аукционов на закупку необходимых препаратов. Из-за сложившейся ситуации несовершеннолетние пациенты остались без нужного препарата, что усугубило состояние некоторых из них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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