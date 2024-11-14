14 ноября 2024

Когда в Тюмени заработают новогодние ярмарки

Новогодние ярмарки заработают в Тюмени с 18 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние выставки откроются с 18 декабря
Новогодние выставки откроются с 18 декабря Фото:

В Тюмени с 18 декабря заработают новогодние ярмарки. Данные об этом опубликованы на сайте организаторов.

«Ежегодная новогодняя ярмарка. Дата проведения с 18 по 30 декабря», — указано на сайте организаторов.

В рамках праздничной выставки тюменцы смогут приобрести елки, елочные украшения и игрушки. Также на ярмарке будут представлены продукты к новогоднему столу и сувениры, как от местных производителей, так и других городов.

Кроме этого, в преддверии праздников, 7 и 21 декабря, продовольственные ярмарки заработают и на уличных площадках. По улицам Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), проезд Солнечный, 11. В это время также будет работать площадка по улице Ставропольской, 15-17.

Ранее агентство писало о том, что в тюменских магазинах начали продавать новогодние товары. В продуктовых точках появились сладкие подарки для детей.

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В Тюмени с 18 декабря заработают новогодние ярмарки. Данные об этом опубликованы на сайте организаторов. «Ежегодная новогодняя ярмарка. Дата проведения с 18 по 30 декабря», — указано на сайте организаторов. В рамках праздничной выставки тюменцы смогут приобрести елки, елочные украшения и игрушки. Также на ярмарке будут представлены продукты к новогоднему столу и сувениры, как от местных производителей, так и других городов. Кроме этого, в преддверии праздников, 7 и 21 декабря, продовольственные ярмарки заработают и на уличных площадках. По улицам Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), проезд Солнечный, 11. В это время также будет работать площадка по улице Ставропольской, 15-17. Ранее агентство писало о том, что в тюменских магазинах начали продавать новогодние товары. В продуктовых точках появились сладкие подарки для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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