Когда в Тюмени заработают новогодние ярмарки

В Тюмени с 18 декабря заработают новогодние ярмарки. Данные об этом опубликованы на сайте организаторов.
«Ежегодная новогодняя ярмарка. Дата проведения с 18 по 30 декабря», — указано на сайте организаторов.
В рамках праздничной выставки тюменцы смогут приобрести елки, елочные украшения и игрушки. Также на ярмарке будут представлены продукты к новогоднему столу и сувениры, как от местных производителей, так и других городов.
Кроме этого, в преддверии праздников, 7 и 21 декабря, продовольственные ярмарки заработают и на уличных площадках. По улицам Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), проезд Солнечный, 11. В это время также будет работать площадка по улице Ставропольской, 15-17.
Ранее агентство писало о том, что в тюменских магазинах начали продавать новогодние товары. В продуктовых точках появились сладкие подарки для детей.
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