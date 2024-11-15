Прокуратура взяла на контроль ДТП на шоссе Космонавтов в Перми

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Прокуратура даст оценку причин и условий ДТП на шоссе Космонавтов
Прокуратура даст оценку причин и условий ДТП на шоссе Космонавтов Фото:

Прокуратура Индустриального района Перми взяла на контроль ход проверки по факту ДТП на шоссе Космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Прокуратура Индустриального района Перми взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП, произошедшего ночью 15 ноября на шоссе Космонавтов. Будет дана оценка причин и условий произошедшего, а также проконтролирована законность принятого процессуального решения», — сообщили в ведомстве.

URA.RU рассказывало, что ДТП произошло в 00:03. Водитель ВАЗ проехал на красный свет у дома по шоссе Космонавтов, 152 и столкнулся автомобилем Lexus. Позднее стало известно, что водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

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Прокуратура Индустриального района Перми взяла на контроль ход проверки по факту ДТП на шоссе Космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Прокуратура Индустриального района Перми взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП, произошедшего ночью 15 ноября на шоссе Космонавтов. Будет дана оценка причин и условий произошедшего, а также проконтролирована законность принятого процессуального решения», — сообщили в ведомстве. URA.RU рассказывало, что ДТП произошло в 00:03. Водитель ВАЗ проехал на красный свет у дома по шоссе Космонавтов, 152 и столкнулся автомобилем Lexus. Позднее стало известно, что водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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