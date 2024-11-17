Футболисты из Тюмени и Сочи сцепились в конце матча
Игроки футбольного клуба «Тюмень» подрались с соперниками из ФК «Сочи» во время матча 17 ноября. Видео массового столкновения опубликовано на YouTube.
«Дальше будут разбирать это. Потому что нельзя так делать, не должно сходить это с рук. „Сочи“ должны поговорить со своим игроком. Мы все заступались за своего. Когда запинывают втроем — это даже просто не по-пацански, так скажем, тем более на футболе», — прокомментировал ситуацию после матча игрок «Тюмени» Александр Бем.
Драка между футболистами случилась в конце матча. Игра закончилась со счетом 0:1 не в пользу «Тюмени».
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