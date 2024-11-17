17 ноября 2024
16 ноября 2024

Игроки ФК «Тюмень» подрались с футболистами ФК «Сочи». Видео

Игроки ФК «Тюмень» подрались с футболистами ФК «Сочи» во время матча 17 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты из Тюмени и Сочи сцепились в конце матча
Футболисты из Тюмени и Сочи сцепились в конце матча Фото:

Игроки футбольного клуба «Тюмень» подрались с соперниками из ФК «Сочи» во время матча 17 ноября. Видео массового столкновения опубликовано на YouTube.

«Дальше будут разбирать это. Потому что нельзя так делать, не должно сходить это с рук. „Сочи“ должны поговорить со своим игроком. Мы все заступались за своего. Когда запинывают втроем — это даже просто не по-пацански, так скажем, тем более на футболе», — прокомментировал ситуацию после матча игрок «Тюмени» Александр Бем.

Драка между футболистами случилась в конце матча. Игра закончилась со счетом 0:1 не в пользу «Тюмени».

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Игроки футбольного клуба «Тюмень» подрались с соперниками из ФК «Сочи» во время матча 17 ноября. Видео массового столкновения опубликовано на YouTube. «Дальше будут разбирать это. Потому что нельзя так делать, не должно сходить это с рук. „Сочи“ должны поговорить со своим игроком. Мы все заступались за своего. Когда запинывают втроем — это даже просто не по-пацански, так скажем, тем более на футболе», — прокомментировал ситуацию после матча игрок «Тюмени» Александр Бем. Драка между футболистами случилась в конце матча. Игра закончилась со счетом 0:1 не в пользу «Тюмени».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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