Тюменский военный приехал в отпуск, чтобы увидеть жену и новорожденного сына
Губернатор Александр Моор поздравил участника СВО из Тюмени и его супругу с рождением сына: военный приехал домой на выписку. Видео размещено в telegram-канале главы Тюменской области.
«Делюсь с вами милыми кадрами из третьего тюменского роддома. Из зоны СВО на выписку жены приехал военнослужащий с позывным „Молодой“. Командование отпустило бойца в отпуск. У папы будет время, чтобы поддержать супругу Анну и понянчиться с сыном Гришей. Поздравляю с пополнением в семье!» — написал губернатор.
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