17 ноября 2024

Моор поздравил тюменца, прибывшего из зоны СВО, с рождением сына. Видео

Участник СВО из Тюмени приехал домой на выписку жены и сына из роддома
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский военный приехал в отпуск, чтобы увидеть жену и новорожденного сына
Тюменский военный приехал в отпуск, чтобы увидеть жену и новорожденного сына Фото:

Губернатор Александр Моор поздравил участника СВО из Тюмени и его супругу с рождением сына: военный приехал домой на выписку. Видео размещено в telegram-канале главы Тюменской области.

«Делюсь с вами милыми кадрами из третьего тюменского роддома. Из зоны СВО на выписку жены приехал военнослужащий с позывным „Молодой“. Командование отпустило бойца в отпуск. У папы будет время, чтобы поддержать супругу Анну и понянчиться с сыном Гришей. Поздравляю с пополнением в семье!» — написал губернатор.

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Губернатор Александр Моор поздравил участника СВО из Тюмени и его супругу с рождением сына: военный приехал домой на выписку. Видео размещено в telegram-канале главы Тюменской области. «Делюсь с вами милыми кадрами из третьего тюменского роддома. Из зоны СВО на выписку жены приехал военнослужащий с позывным „Молодой“. Командование отпустило бойца в отпуск. У папы будет время, чтобы поддержать супругу Анну и понянчиться с сыном Гришей. Поздравляю с пополнением в семье!» — написал губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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