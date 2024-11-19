19 ноября 2024

На Тюмень надвигаются сильный ветер и морозы до -14 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 17 м/с
Порывы ветра будут достигать 17 м/с Фото:

На юге Тюменской области температура воздуха 22 ноября опустится до -14 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. 21 ноября порывы ветра достигнут 17 м/с .

«В Тюменской области 21 ноября ночью температура опустится до -7 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. Ветер северо-западный, местами порывы до 17 м/с . Ночью 22 ноября при прояснении температура опустится ниже -14 градусов. В северных районах местами небольшой снег», — указано в прогнозе.

Днем 20 ноября тюменцев предупреждают о появлении гололеда. Температура опустится до -4 градусов.

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На юге Тюменской области температура воздуха 22 ноября опустится до -14 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. 21 ноября порывы ветра достигнут 17 м/с . «В Тюменской области 21 ноября ночью температура опустится до -7 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. Ветер северо-западный, местами порывы до 17 м/с . Ночью 22 ноября при прояснении температура опустится ниже -14 градусов. В северных районах местами небольшой снег», — указано в прогнозе. Днем 20 ноября тюменцев предупреждают о появлении гололеда. Температура опустится до -4 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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