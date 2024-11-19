На Тюмень надвигаются сильный ветер и морозы до -14 градусов

Порывы ветра будут достигать 17 м/с
На юге Тюменской области температура воздуха 22 ноября опустится до -14 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. 21 ноября порывы ветра достигнут 17 м/с .
«В Тюменской области 21 ноября ночью температура опустится до -7 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. Ветер северо-западный, местами порывы до 17 м/с . Ночью 22 ноября при прояснении температура опустится ниже -14 градусов. В северных районах местами небольшой снег», — указано в прогнозе.
Днем 20 ноября тюменцев предупреждают о появлении гололеда. Температура опустится до -4 градусов.
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