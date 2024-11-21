Курганский психолог рассказала, какие проблемы можно решить за один сеанс

Курганцы в психотерапии наиболее быстро могут проработать проблему точечных страхов, если эти страхи не являются прикрытием более глубинных проблем. Об этом URA.RU рассказала психолог Ксения Знайкина. Чаще курганцы жалуются на страхи вождения автомобиля и медицинских манипуляций.
«С какими запросами особенно быстро можно поработать в психотерапии? Чёткие точечные страхи! Обычно, работа со страхами занимает один сеанс, если страх „чистый“ и не является прикрытием каких-то других проблем. Во втором случае ещё требуется немного времени, чтобы разобрать более глубокие слои», — отмечает Знайкина.
Страх вождения автомобиля
Курганцы чаще обращаются за помощью с проблемой страха вождения автомобиля. «Конечно, если человек пережил аварию, он может бояться садиться за руль. Но зачастую этот страх напрямую с ЧП или дорогой не связан. Люди боятся вождения по разным причинам, и чаще это связано с неуверенностью в себе. Человек боится на дороге мешать другим водителям, боится натолкнуться на агрессию других водителей, что его начнут притеснять», — говорит Знайкина.
Страх врачей и больниц
Также по статистике часто встречаются страхи медицинских вмешательств: операций, уколов, врачебных осмотров, манипуляций. «Бывает, женщины не могут забеременеть, потому что боятся медицинского сопровождения и родов. Когда мы с этими страхами работаем, это помогает в решении проблемы. В моей практике есть такие примеры: женщины, справившись со страхами, родили детишек и сейчас выбирают им детские сады и школы», — отмечает психолог.
Тревоги за детей
Перечень страхов, с которыми специалисты успешно помогают справиться, велик. Это страхи: публичных выступлений и публичности, полета на самолете, насекомых и пауков, темноты, воды и глубины, болезней (ипохондрия), рака, вирусов и бактерий, смерти, страх кармы или божьей кары и т.д. Большой пласт страхов могут испытывать родители за своих детей. «Эти тревоги не помогают в воспитании, а только добавляют напряжения в отношениях с ребёнком, как раз провоцируя то, чего родитель боится», — объясняет собеседница.
Беречь психику от ужасов
Достаточно много страхов возникает не из-за личных жизненных ситуаций, а из-за просмотра ужастиков в детском возрасте. «И вообще телевидение, фильмы имеют сильное влияние на неокрепшую психику, формируют убеждения, которые во взрослом возрасте могут сильно мешать жить счастливо. Поэтому я тут очень поддерживаю Татьяну Черниговскую [российский учёный в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания] в том, что нужно фильтровать входящий поток информации, особенно для детей», — подчеркивает Знайкина.
По словам специалиста, практически все методы психотерапии работают с проблемой страхов, в том числе гипнотерапия (медицинская услуга), телесная терапия, эмоционально-образная терапия. Психологи применяют беседу, эксперимент или арт-терапию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!