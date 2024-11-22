В Тюмени начали готовить площадку для бесплатного пляжа

В Тюмени на озере Круглом начались подготовительные работы по созданию первого общественного бесплатного пляжа. Об этом рассказали в городской администрации.
«В настоящее время, в рамках муниципального контракта, выполняются подготовительные земляные работы по устройству муниципального пляжа на озере Круглом. Они ведутся за пределами парка имени Гагарина», — рассказали в мэрии.
Там уточнили, что, вопреки опасениям горожан, работы не нанесут урон лесопарку. Вопрос остается на контроле управы Ленинского административного округа.
Первый городской бесплатный пляж оборудуют в Тюмени по инициативе мэра Максима Афанасьева. Работы планируют завершить к маю 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!