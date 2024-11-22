В Тюмени начали готовить площадку для бесплатного пляжа

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Работы ведутся на озере Круглое
Работы ведутся на озере Круглое Фото:

В Тюмени на озере Круглом начались подготовительные работы по созданию первого общественного бесплатного пляжа. Об этом рассказали в городской администрации.

«В настоящее время, в рамках муниципального контракта, выполняются подготовительные земляные работы по устройству муниципального пляжа на озере Круглом. Они ведутся за пределами парка имени Гагарина», — рассказали в мэрии.

Там уточнили, что, вопреки опасениям горожан, работы не нанесут урон лесопарку. Вопрос остается на контроле управы Ленинского административного округа.

Первый городской бесплатный пляж оборудуют в Тюмени по инициативе мэра Максима Афанасьева. Работы планируют завершить к маю 2025 года.

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В Тюмени на озере Круглом начались подготовительные работы по созданию первого общественного бесплатного пляжа. Об этом рассказали в городской администрации. «В настоящее время, в рамках муниципального контракта, выполняются подготовительные земляные работы по устройству муниципального пляжа на озере Круглом. Они ведутся за пределами парка имени Гагарина», — рассказали в мэрии. Там уточнили, что, вопреки опасениям горожан, работы не нанесут урон лесопарку. Вопрос остается на контроле управы Ленинского административного округа. Первый городской бесплатный пляж оборудуют в Тюмени по инициативе мэра Максима Афанасьева. Работы планируют завершить к маю 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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