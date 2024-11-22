22 ноября 2024

Сенатор Муратов подарил миллион рублей участницам курганского комитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, портрет, муратов сергей
Сенатор Муратов поблагодарил матерей, воспитавших будущих бойцов СВО Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов подарил сертификат на миллион рублей участницам курганского Комитета семей воинов Отечества. Также он поблагодарил матерей, которые воспитали мужчин, находящихся в зоне спецоперации (СВО). Об этом сенатор написал в своих соцсетях.

«Семьи наших ребят должны чувствовать, что находятся под постоянным вниманием и защитой. Я не мог остаться в стороне и привез от себя лично подарок девочкам из Комитета семей воинов Отечества — сертификат на миллион рублей в магазин „Посуда Центр“», — рассказал Муратов в своем telegram-канале.

Также сенатор отметил, что особые слова благодарности он хочет сказать матерям, воспитавших мужчин, которые сейчас находятся в зоне СВО. Сергей Муратов поблагодарил и жен, поддержавших мужчин в их решении защищать страну.

Сообщалось, что Муратов подарил десяткам детей бойцов СВО сертификаты для подготовки к школе. Дети из лебяжьевской школы получили подарки, а детям бойцов СВО из Половинского округа были вручены по три тысячи рублей. Всего в округе сертификаты получили 42 ребенка.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов подарил сертификат на миллион рублей участницам курганского Комитета семей воинов Отечества. Также он поблагодарил матерей, которые воспитали мужчин, находящихся в зоне спецоперации (СВО). Об этом сенатор написал в своих соцсетях. «Семьи наших ребят должны чувствовать, что находятся под постоянным вниманием и защитой. Я не мог остаться в стороне и привез от себя лично подарок девочкам из Комитета семей воинов Отечества — сертификат на миллион рублей в магазин „Посуда Центр“», — рассказал Муратов в своем telegram-канале. Также сенатор отметил, что особые слова благодарности он хочет сказать матерям, воспитавших мужчин, которые сейчас находятся в зоне СВО. Сергей Муратов поблагодарил и жен, поддержавших мужчин в их решении защищать страну. Сообщалось, что Муратов подарил десяткам детей бойцов СВО сертификаты для подготовки к школе. Дети из лебяжьевской школы получили подарки, а детям бойцов СВО из Половинского округа были вручены по три тысячи рублей. Всего в округе сертификаты получили 42 ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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