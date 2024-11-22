Сенатор Муратов подарил миллион рублей участницам курганского комитета

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов подарил сертификат на миллион рублей участницам курганского Комитета семей воинов Отечества. Также он поблагодарил матерей, которые воспитали мужчин, находящихся в зоне спецоперации (СВО). Об этом сенатор написал в своих соцсетях.
«Семьи наших ребят должны чувствовать, что находятся под постоянным вниманием и защитой. Я не мог остаться в стороне и привез от себя лично подарок девочкам из Комитета семей воинов Отечества — сертификат на миллион рублей в магазин „Посуда Центр“», — рассказал Муратов в своем telegram-канале.
Также сенатор отметил, что особые слова благодарности он хочет сказать матерям, воспитавших мужчин, которые сейчас находятся в зоне СВО. Сергей Муратов поблагодарил и жен, поддержавших мужчин в их решении защищать страну.
Сообщалось, что Муратов подарил десяткам детей бойцов СВО сертификаты для подготовки к школе. Дети из лебяжьевской школы получили подарки, а детям бойцов СВО из Половинского округа были вручены по три тысячи рублей. Всего в округе сертификаты получили 42 ребенка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Сенатор от Курганской области Сергей Муратов подарил сертификат на миллион рублей участницам курганского Комитета семей воинов Отечества. Также он поблагодарил матерей, которые воспитали мужчин, находящихся в зоне спецоперации (СВО). Об этом сенатор написал в своих соцсетях. «Семьи наших ребят должны чувствовать, что находятся под постоянным вниманием и защитой. Я не мог остаться в стороне и привез от себя лично подарок девочкам из Комитета семей воинов Отечества — сертификат на миллион рублей в магазин „Посуда Центр“», — рассказал Муратов в своем telegram-канале. Также сенатор отметил, что особые слова благодарности он хочет сказать матерям, воспитавших мужчин, которые сейчас находятся в зоне СВО. Сергей Муратов поблагодарил и жен, поддержавших мужчин в их решении защищать страну. Сообщалось, что Муратов подарил десяткам детей бойцов СВО сертификаты для подготовки к школе. Дети из лебяжьевской школы получили подарки, а детям бойцов СВО из Половинского округа были вручены по три тысячи рублей. Всего в округе сертификаты получили 42 ребенка.