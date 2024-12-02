В Петербурге затонул теплоход

Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге. По информации прокуратуры, это привело к разливу нефтепродуктов.
«По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 декабря 2024 года у пристани на Выборгской набережной, дом 45, затонул пассажирский теплоход „Джульетта“, что стало причиной частичного разлива нефтепродуктов», — сообщили в telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. Это произошло, когда судно находилось на причале. Пострадавших нет.
Собственник теплохода уже приступил к мерам по его подъему. В акватории устанавливаются боновые ограждения, а места разлива нефтепродуктов обрабатываются активной пеной. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура оценивает соблюдение экологического законодательства и требований безопасности.
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