В Петербурге затонул теплоход

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Теплоход «Джульетта» находился на причале и инцидент не привел к жертвам, сообщили в прокуратуре (архивное фото)
Теплоход «Джульетта» находился на причале и инцидент не привел к жертвам, сообщили в прокуратуре (архивное фото) Фото:

Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге. По информации прокуратуры, это привело к разливу нефтепродуктов.

«По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 декабря 2024 года у пристани на Выборгской набережной, дом 45, затонул пассажирский теплоход „Джульетта“, что стало причиной частичного разлива нефтепродуктов», — сообщили в telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. Это произошло, когда судно находилось на причале. Пострадавших нет.

Собственник теплохода уже приступил к мерам по его подъему. В акватории устанавливаются боновые ограждения, а места разлива нефтепродуктов обрабатываются активной пеной. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура оценивает соблюдение экологического законодательства и требований безопасности.

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Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге. По информации прокуратуры, это привело к разливу нефтепродуктов. «По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 декабря 2024 года у пристани на Выборгской набережной, дом 45, затонул пассажирский теплоход „Джульетта“, что стало причиной частичного разлива нефтепродуктов», — сообщили в telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. Это произошло, когда судно находилось на причале. Пострадавших нет. Собственник теплохода уже приступил к мерам по его подъему. В акватории устанавливаются боновые ограждения, а места разлива нефтепродуктов обрабатываются активной пеной. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура оценивает соблюдение экологического законодательства и требований безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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