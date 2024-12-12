В Тюменской области похоронили участника СВО

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Прощание состоялось 11 декабря
Прощание состоялось 11 декабря Фото:

В Ишимском районе Тюменской области похоронили участника спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях районной администрации. Прощание состоялось 11 декабря.

«11 декабря Ишимский район простился с Мининым Александром Сергеевичем, 1983 года рождения, участником специальной военной операции. Светлая, добрая память о нашем защитнике останется на долгие годы в сердцах земляков», — указано в сообщении администрации.

Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО погиб военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Родион Хабаров. Он был потомственным моряком, служил на атомной подлодке и посещал Японию.

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В Ишимском районе Тюменской области похоронили участника спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях районной администрации. Прощание состоялось 11 декабря. «11 декабря Ишимский район простился с Мининым Александром Сергеевичем, 1983 года рождения, участником специальной военной операции. Светлая, добрая память о нашем защитнике останется на долгие годы в сердцах земляков», — указано в сообщении администрации. Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО погиб военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Родион Хабаров. Он был потомственным моряком, служил на атомной подлодке и посещал Японию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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