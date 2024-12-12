В Тюменской области похоронили участника СВО

В Ишимском районе Тюменской области похоронили участника спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях районной администрации. Прощание состоялось 11 декабря.
«11 декабря Ишимский район простился с Мининым Александром Сергеевичем, 1983 года рождения, участником специальной военной операции. Светлая, добрая память о нашем защитнике останется на долгие годы в сердцах земляков», — указано в сообщении администрации.
Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО погиб военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Родион Хабаров. Он был потомственным моряком, служил на атомной подлодке и посещал Японию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!