Литовскую спортсменку выгнали с ЧМ за русофобию

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На Чемпионате по функциональному фитнесу дисквалифицировали спортсменку из Литвы за надпись на футболке
На Чемпионате по функциональному фитнесу дисквалифицировали спортсменку из Литвы за надпись на футболке Фото:

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте была дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу, проходящему в Венгрии с 13 по 15 декабря. Об этом рассказало местное издание.

«Литовская спортсменка Корнелия Дудайте дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку», — сообщило издание Sport-Express. Отмечается, что спортсменка вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам, потребовав принять меры. 

Оргкомитет попросил Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, что привело к ее дисквалификации. После дисквалификации спортсменки вся сборная Литвы выразила солидарность со своей участницей, отказавшись участвовать в дальнейших соревнованиях.

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Литовская спортсменка Корнелия Дудайте была дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу, проходящему в Венгрии с 13 по 15 декабря. Об этом рассказало местное издание. «Литовская спортсменка Корнелия Дудайте дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку», — сообщило издание Sport-Express. Отмечается, что спортсменка вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам, потребовав принять меры.  Оргкомитет попросил Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, что привело к ее дисквалификации. После дисквалификации спортсменки вся сборная Литвы выразила солидарность со своей участницей, отказавшись участвовать в дальнейших соревнованиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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