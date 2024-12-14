Литовскую спортсменку выгнали с ЧМ за русофобию

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте была дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу, проходящему в Венгрии с 13 по 15 декабря. Об этом рассказало местное издание.
«Литовская спортсменка Корнелия Дудайте дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку», — сообщило издание Sport-Express. Отмечается, что спортсменка вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам, потребовав принять меры.
Оргкомитет попросил Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, что привело к ее дисквалификации. После дисквалификации спортсменки вся сборная Литвы выразила солидарность со своей участницей, отказавшись участвовать в дальнейших соревнованиях.
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