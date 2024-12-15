Конкурент «Орешнику» или пустышка: что известно о новой ракете США Dark Eagle

На днях в США провели испытания новейшей ракетной системы средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной также как «Темный орел». Это второй зафиксированный случай запуска данной системы. Испытания проходили с базы космических войск на мысе Канаверал, штат Флорида. URA.RU рассказывает, что известно о новом американском оружии в настоящий момент и может ли оно противостоять нашумевшему российскому «Орешнику», с которым уже начали проводить сравнения в интернете.
Первое успешное испытание
Министр армии США Кристин Вормут на днях объявила об успешном проведении летных испытаний ракетной системы Common Hypersonic Glide Body. По ее словам, ракеты достигли гиперзвуковых скоростей на заданных дистанциях.
Это второе успешное комплексное летное испытание системы All Up Round (AUR) в этом году. Кроме того, это первое именно боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием центра управления батареей и пусковой установки Transporter Erector.
«Передовая система американского вооружения»
Министр ВМС США Карлос Дель Торо подчеркнул, что это испытание является значимым этапом в разработке одной из самых передовых систем американского вооружения. Он добавил, что по мере приближения к первой поставке этой системы партнерам, продолжатся работы по интеграции ракет под так называемую систему «Быстрый глобальный удар» (Conventional Prompt Strike). В США под этой системой понимается возможность оружия наносить быстрый и точный удар по любому региону мира.
Утверждается, что одной из основных целей создания LRHW стало противодействие продвинутым российским зенитно-ракетным комплексам С-400 и С-500. По данным СМИ, ракета будет иметь как инерциальную, так и спутниковую систему наведения.
В пять раз превышает скорость звука
Полученные данные из этого испытания будут использованы для первого оперативного развертывания гиперзвукового оружия «Темный орел», а также его развертывания на морских базах ВМС. По заявлениям Пентагона, гиперзвуковые ракетные системы способны превышать скорость звука в пять раз. Примерно 1 700 метров в секунду. В Министерстве обороны США характеризуют ракеты как сочетание скорости, дальности, маневренности и высоты полета.
Мнение о новой ракете США
Реакция американских соцсетей
Запуск ракеты вызвал широкий резонанс в социальных сетях вдоль всего «космического побережья» США. В интернете появились как профессиональные фотографии ракеты, так и удивленные комментарии случайных очевидцев.
«Что это было? Похоже на ракету. Очень быстрая и стройная», — пишут пользователи в американских соцсетях.
Ходаренок: российская С-500 справится
Военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок успел прокомментировать новые испытания ракеты «Темный орел». По его мнению, современная российская система противовоздушной обороны С-500 «Триумфатор-М» обладает возможностями по отражению атак гиперзвуковых ракет, включая новейший Long Range Hypersonic Weapon. «Существуют основания утверждать, что новейшая система С-500 „Триумфатор-М“ способна справиться с этими угрозами», — рассказал Ходаренко журналистам.
Коц: наш орел уже летает
О ракете также написал в своем telegram-канале военкор Александр Коц. По его мнению, данные испытания стали срочным ответом США на недавний запуск российской ракетной системы «Орешник».
«Пентагон всеми силами показывает, как „Орешник“ ему ну абсолютно безразличен. Сначала американцы с помпой сообщили, что впервые перехватили имитатор баллистической ракеты средней дальности (БРСД). Теперь вот всем рассказывают, что успешно испытали гиперзвук наземного базирования. <...> Для того, чтобы подтвердить боеготовность LRHW, предстоит совершить еще несколько испытательных пусков. А наш орел уже летает и больно клюется. Даром что название — „Орешник“», — поделился мнением Коц.
Журналисты Пятого канала также высказались о потенциальном сильнейшем, по мнению Пентагона, оружии США. Корреспонденты телеканала считают, что запуск «Темного орла» — это провокация со стороны Вашингтона.
Что писали об «Орешнике»
В конце ноября портал «Объясняем.рф» опубликовал данные по ракетной системе «Орешник», которую недавно впервые испытала Россия. Из данных следует, что максимальная дистанция поражения «Орешника» — 5,5 тысячи километров.
Максимальная скорость полета 10 махов. Причем сбить «Орешник» возможно только на начальной стадии полета. Исходя из этих официальных данных, «Орешник» значительно превосходит «Темный орел» по характеристикам.
Сам российский президент Владимир Путин отмечал, что появление ракетной системы «Орешник» на вооружении у страны снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия. Причем он подчеркнул, что у РФ достаточного подобного оружия.
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