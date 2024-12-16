Президент Киргизии уволил премьер-министра

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В Кыргызстане поменяют главу кабинета министров республики
В Кыргызстане поменяют главу кабинета министров республики Фото:

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о снятии с должности главы кабинета министров Акылбека Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызской Республики.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы. Его слова передает ТАСС. Подробности и причины данного решения пока не раскрываются.

В республике были зафиксированы кадровые перестановки в период с 9 по 13 декабря. Тогда новым министром труда, социального обеспечения и миграции КР стал Равшанбек Сабиров.

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о снятии с должности главы кабинета министров Акылбека Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызской Республики. «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы. Его слова передает ТАСС. Подробности и причины данного решения пока не раскрываются. В республике были зафиксированы кадровые перестановки в период с 9 по 13 декабря. Тогда новым министром труда, социального обеспечения и миграции КР стал Равшанбек Сабиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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