Президент Киргизии уволил премьер-министра

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о снятии с должности главы кабинета министров Акылбека Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызской Республики.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы. Его слова передает ТАСС. Подробности и причины данного решения пока не раскрываются.
В республике были зафиксированы кадровые перестановки в период с 9 по 13 декабря. Тогда новым министром труда, социального обеспечения и миграции КР стал Равшанбек Сабиров.
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