15 декабря 2024
14 декабря 2024

В центре Тюмени появилась площадь Города трудовой доблести

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелу на площади открыли в 2022 году
Стелу на площади открыли в 2022 году Фото:

В центре Тюмени территория на перекрестке улиц Республики Профсоюзной обрела название площади Города трудовой доблести. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Теперь мы знаем, где стоит стела „Тюмень — город трудовой доблести“. На площади Города трудовой доблести! Решение о присвоении ей такого наименования приняла комиссия по топонимике», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под Профсоюзным мостом на улице Госпаровской построят пространство, посвященное творчеству солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. К работам приступят в следующем году.

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В центре Тюмени территория на перекрестке улиц Республики Профсоюзной обрела название площади Города трудовой доблести. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Теперь мы знаем, где стоит стела „Тюмень — город трудовой доблести“. На площади Города трудовой доблести! Решение о присвоении ей такого наименования приняла комиссия по топонимике», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под Профсоюзным мостом на улице Госпаровской построят пространство, посвященное творчеству солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. К работам приступят в следующем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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