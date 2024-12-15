В центре Тюмени появилась площадь Города трудовой доблести

В центре Тюмени территория на перекрестке улиц Республики Профсоюзной обрела название площади Города трудовой доблести. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Теперь мы знаем, где стоит стела „Тюмень — город трудовой доблести“. На площади Города трудовой доблести! Решение о присвоении ей такого наименования приняла комиссия по топонимике», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под Профсоюзным мостом на улице Госпаровской построят пространство, посвященное творчеству солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. К работам приступят в следующем году.
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