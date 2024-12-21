21 декабря 2024
20 декабря 2024

Певица Виктория Цыганова с военнослужащим из ЯНАО передала привет Ноябрьску. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Цыганова передала привет Ноябрьску
Виктория Цыганова передала привет Ноябрьску Фото:

Российская певица Виктория Цыганова вместе с участником СВО из ЯНАО передала привет Ноябрьску. Об этом сообщают в социальных сетях. 

«Славному городу Ноябрьску передаю большой-большой привет от себя и Вадима. Ждем наших ребят с победой, победа будет за нами, у нас лучшие бойцы», — говорит Цыганова в видео опубликованном в группе «Независимый Ноябрьск» во «ВКонтакте». 

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские бойцы на СВО получат эксклюзивные новогодние подарки. В батальоны, где служат военные из ЯНАО, направят три тонны тушенки из рыбы и оленины от ямальского производителя «Орион».

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Российская певица Виктория Цыганова вместе с участником СВО из ЯНАО передала привет Ноябрьску. Об этом сообщают в социальных сетях.  «Славному городу Ноябрьску передаю большой-большой привет от себя и Вадима. Ждем наших ребят с победой, победа будет за нами, у нас лучшие бойцы», — говорит Цыганова в видео опубликованном в группе «Независимый Ноябрьск» во «ВКонтакте».  Ранее URA.RU сообщало, что ямальские бойцы на СВО получат эксклюзивные новогодние подарки. В батальоны, где служат военные из ЯНАО, направят три тонны тушенки из рыбы и оленины от ямальского производителя «Орион».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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