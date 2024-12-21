Российская певица Виктория Цыганова вместе с участником СВО из ЯНАО передала привет Ноябрьску. Об этом сообщают в социальных сетях.
«Славному городу Ноябрьску передаю большой-большой привет от себя и Вадима. Ждем наших ребят с победой, победа будет за нами, у нас лучшие бойцы», — говорит Цыганова в видео опубликованном в группе «Независимый Ноябрьск» во «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что ямальские бойцы на СВО получат эксклюзивные новогодние подарки. В батальоны, где служат военные из ЯНАО, направят три тонны тушенки из рыбы и оленины от ямальского производителя «Орион».
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