21 декабря 2024
20 декабря 2024

Из райцентра ЯНАО перекрыто движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение связано с неблагоприятной погодой
Ограничение связано с неблагоприятной погодой Фото:

Движение транспорта из поселка Тазовский перекрыто с 22:22 часов 22 декабря. По данным мэрии района, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

«Внимание! Управление ГО и ЧС предупреждает: в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Тазовского района 22.12.24 года с 22:22 перекрыто движение транспортных средств из поселка Тазовский», — сообщается в telegram-канале районных властей.

Выезд из райцентра будет осуществляться колоннами по 5 — 10 автомобилей. Рекомендовано также ограничить передвижение техники по дорогам между поселениями и внутри них. Ограничение введено до особого распоряжения.

Ранее спасатели Ямала предупреждали жителей отдельных территорий округа об усилении ветра. Сегодня в Надымском, Пуровском, Тазовском и на севере Приуральского районов порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

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Движение транспорта из поселка Тазовский перекрыто с 22:22 часов 22 декабря. По данным мэрии района, это связано с неблагоприятными погодными условиями. «Внимание! Управление ГО и ЧС предупреждает: в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Тазовского района 22.12.24 года с 22:22 перекрыто движение транспортных средств из поселка Тазовский», — сообщается в telegram-канале районных властей. Выезд из райцентра будет осуществляться колоннами по 5 — 10 автомобилей. Рекомендовано также ограничить передвижение техники по дорогам между поселениями и внутри них. Ограничение введено до особого распоряжения. Ранее спасатели Ямала предупреждали жителей отдельных территорий округа об усилении ветра. Сегодня в Надымском, Пуровском, Тазовском и на севере Приуральского районов порывы ветра достигают 20 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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