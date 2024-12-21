Из райцентра ЯНАО перекрыто движение транспорта

Движение транспорта из поселка Тазовский перекрыто с 22:22 часов 22 декабря. По данным мэрии района, это связано с неблагоприятными погодными условиями.
«Внимание! Управление ГО и ЧС предупреждает: в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Тазовского района 22.12.24 года с 22:22 перекрыто движение транспортных средств из поселка Тазовский», — сообщается в telegram-канале районных властей.
Выезд из райцентра будет осуществляться колоннами по 5 — 10 автомобилей. Рекомендовано также ограничить передвижение техники по дорогам между поселениями и внутри них. Ограничение введено до особого распоряжения.
Ранее спасатели Ямала предупреждали жителей отдельных территорий округа об усилении ветра. Сегодня в Надымском, Пуровском, Тазовском и на севере Приуральского районов порывы ветра достигают 20 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!