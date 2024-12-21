В МЧС предупредили жителей ЯНАО о штормовом ветре

На территории Надымского, Пуровского, Тазовского, а также на севере Приуральского районов Ямала 22 декабря ожидается усиление порывов ветра до 22 метров в секунду.
«По данным синоптиков 22 декабря на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления — ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с . В Надымском, Пуровском, Тазовском и на севере Приуральского районов порывы 15-20 м/с », — сообщается в telegram-канале ведомства.
По данным синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в ночь на 22 декабря на Ямале температура воздуха опустится до -18, -23 градусов, при натекании облачности — до -13. Днем столбики термометров поднимутся до -8, -13 градусов. Местами ожидаются снегопады.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!