21 декабря 2024
20 декабря 2024

В МЧС предупредили жителей ЯНАО о штормовом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра в отдельных районах достигнут 20 м/с
Порывы ветра в отдельных районах достигнут 20 м/с Фото:

На территории Надымского, Пуровского, Тазовского, а также на севере Приуральского районов Ямала 22 декабря ожидается усиление порывов ветра до 22 метров в секунду.

«По данным синоптиков 22 декабря на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления — ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с . В Надымском, Пуровском, Тазовском и на севере Приуральского районов порывы 15-20 м/с », — сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в ночь на 22 декабря на Ямале температура воздуха опустится до -18, -23 градусов, при натекании облачности — до -13. Днем столбики термометров поднимутся до -8, -13 градусов. Местами ожидаются снегопады.

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На территории Надымского, Пуровского, Тазовского, а также на севере Приуральского районов Ямала 22 декабря ожидается усиление порывов ветра до 22 метров в секунду. «По данным синоптиков 22 декабря на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления — ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с . В Надымском, Пуровском, Тазовском и на севере Приуральского районов порывы 15-20 м/с », — сообщается в telegram-канале ведомства. По данным синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в ночь на 22 декабря на Ямале температура воздуха опустится до -18, -23 градусов, при натекании облачности — до -13. Днем столбики термометров поднимутся до -8, -13 градусов. Местами ожидаются снегопады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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