Сотни тюменцев потеряют работу этой зимой

Без работы в новом году планируют оставить более 250 человек
За три зимних месяца в Тюмени увольнения и сокращения ждут 253-х работников. Об этом власти сообщили журналистам.
«В декабре увольнения и сокращения будут произведены в отношении 82 сотрудников. В январе лишатся работы 164 человека. В феврале — семь», — пишет 72.ru со ссылкой на департамент труда и занятости Тюменской области.
Как отметили власти, существует шанс, что в заявивших об увольнениях компаниях ситуация еще стабилизируется — тогда люди останутся на рабочих местах. Кроме того, часть сотрудников могут уволить, но затем трудоустроить на другие должности в этих же фирмах.
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