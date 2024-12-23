23 декабря 2024

Сотни тюменцев потеряют работу этой зимой

В Тюмени за три месяца уволят более 250 работников
© Служба новостей «URA.RU»
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Без работы в новом году планируют оставить более 250 человек
Без работы в новом году планируют оставить более 250 человек Фото:

За три зимних месяца в Тюмени увольнения и сокращения ждут 253-х работников. Об этом власти сообщили журналистам.

«В декабре увольнения и сокращения будут произведены в отношении 82 сотрудников. В январе лишатся работы 164 человека. В феврале — семь», — пишет 72.ru  со ссылкой на департамент труда и занятости Тюменской области.

Как отметили власти, существует шанс, что в заявивших об увольнениях компаниях ситуация еще стабилизируется — тогда люди останутся на рабочих местах. Кроме того, часть сотрудников могут уволить, но затем трудоустроить на другие должности в этих же фирмах.

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За три зимних месяца в Тюмени увольнения и сокращения ждут 253-х работников. Об этом власти сообщили журналистам. «В декабре увольнения и сокращения будут произведены в отношении 82 сотрудников. В январе лишатся работы 164 человека. В феврале — семь», — пишет 72.ru  со ссылкой на департамент труда и занятости Тюменской области. Как отметили власти, существует шанс, что в заявивших об увольнениях компаниях ситуация еще стабилизируется — тогда люди останутся на рабочих местах. Кроме того, часть сотрудников могут уволить, но затем трудоустроить на другие должности в этих же фирмах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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