В Минске судят комика Комиссаренко за оскорбление Лукашенко

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Комиссаренко (на фото) обвиняется в оскорблении и клевете на Лукашенко Фото:

В Минске городской суд заочно рассматривает уголовное дело стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который проживает за рубежом и обвиняется в оскорблении и клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится на сайте Верховного суда страны.

«Комиссаренко обвиняется по ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента Республики Белоруссия) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Белоруссия) уголовного кодекса», — говорится на сайте суда. Отмечается, что специальное производство по делу в отношении Комиссаренко началось еще в августе 2024 года.

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В Минске городской суд заочно рассматривает уголовное дело стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который проживает за рубежом и обвиняется в оскорблении и клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится на сайте Верховного суда страны. «Комиссаренко обвиняется по ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента Республики Белоруссия) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Белоруссия) уголовного кодекса», — говорится на сайте суда. Отмечается, что специальное производство по делу в отношении Комиссаренко началось еще в августе 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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