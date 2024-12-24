В Минске судят комика Комиссаренко за оскорбление Лукашенко

Комиссаренко (на фото) обвиняется в оскорблении и клевете на ЛукашенкоФото: instagram/slavakomissarenko / (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В Минске городской суд заочно рассматривает уголовное дело стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который проживает за рубежом и обвиняется в оскорблении и клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится на сайте Верховного суда страны.
«Комиссаренко обвиняется по ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента Республики Белоруссия) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Белоруссия) уголовного кодекса», — говорится на сайте суда. Отмечается, что специальное производство по делу в отношении Комиссаренко началось еще в августе 2024 года.
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В Минске городской суд заочно рассматривает уголовное дело стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который проживает за рубежом и обвиняется в оскорблении и клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится на сайте Верховного суда страны. «Комиссаренко обвиняется по ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента Республики Белоруссия) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Белоруссия) уголовного кодекса», — говорится на сайте суда. Отмечается, что специальное производство по делу в отношении Комиссаренко началось еще в августе 2024 года.