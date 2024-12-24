Золотая икра: в Тюмени резко подорожал любимый новогодний деликатес

В Тюмени стоимость килограмма красной икры доходит до 10 000 рублей

Красная икра подорожала к Новому году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени стоимость килограммовой банки икры доходит до 10 000 рублей. При этом в начале ноября наибольшая цена за аналогичный вес составляла 6 500 рублей. Данные об этом указаны на сайте бесплатных объявлений.

«Икра красная кеты. Цена: 9 700 рублей за килограмм», — указал продавец.

Автор объявления уверяет, что на продукт имеются сопроводительные документы. Партия привезена с Дальнего Востока.

В начале ноября цена за килограмм красной икры в Тюмени не превышала 6 500 рублей. Продукт в таком объеме чаще всего продают через сервисы бесплатных объявлений. В городских магазинах реализуют банки от 95 до 230 граммов. Их цена начинается от 579 рублей за минимальный вес.

В ряде городов заметили снижение стоимости на красную икру. В пермских магазинах, например, стоимость продукта снизилась на 12%.