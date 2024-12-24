Золотая икра: в Тюмени резко подорожал любимый новогодний деликатес

В Тюмени стоимость килограмма красной икры доходит до 10 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра, еда
Красная икра подорожала к Новому году Фото:

В Тюмени стоимость килограммовой банки икры доходит до 10 000 рублей. При этом в начале ноября наибольшая цена за аналогичный вес составляла 6 500 рублей. Данные об этом указаны на сайте бесплатных объявлений.

«Икра красная кеты. Цена: 9 700 рублей за килограмм», — указал продавец.

Автор объявления уверяет, что на продукт имеются сопроводительные документы. Партия привезена с Дальнего Востока.

В начале ноября цена за килограмм красной икры в Тюмени не превышала 6 500 рублей. Продукт в таком объеме чаще всего продают через сервисы бесплатных объявлений. В городских магазинах реализуют банки от 95 до 230 граммов. Их цена начинается от 579 рублей за минимальный вес.

В ряде городов заметили снижение стоимости на красную икру. В пермских магазинах, например, стоимость продукта снизилась на 12%.

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В Тюмени стоимость килограммовой банки икры доходит до 10 000 рублей. При этом в начале ноября наибольшая цена за аналогичный вес составляла 6 500 рублей. Данные об этом указаны на сайте бесплатных объявлений. «Икра красная кеты. Цена: 9 700 рублей за килограмм», — указал продавец. Автор объявления уверяет, что на продукт имеются сопроводительные документы. Партия привезена с Дальнего Востока. В начале ноября цена за килограмм красной икры в Тюмени не превышала 6 500 рублей. Продукт в таком объеме чаще всего продают через сервисы бесплатных объявлений. В городских магазинах реализуют банки от 95 до 230 граммов. Их цена начинается от 579 рублей за минимальный вес. В ряде городов заметили снижение стоимости на красную икру. В пермских магазинах, например, стоимость продукта снизилась на 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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