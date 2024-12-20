В Перми рухнули цены на красную икру

В Перми снизилась стоимость красной икры
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены снизились во всех сетевых супермаркетах города
Цены снизились во всех сетевых супермаркетах города Фото:

В Перми с ноября по декабрь 2024 года подешевела красная икра. Стоимость банки весом 95 граммов упала на 12%. Такие данные следуют из цен в пермских супермаркетах.

«Икра красная горбуши, 95 граммов. Стоимость со скидкой — 579,99 рубля», — сказано на ценнике в супермаркете «Магнит» сообщил корреспондент агентства. Для сравнения, 7 ноября стоимость такой же банки икры составляла 649,33 рубля, что на 12% дороже.

URA.RU проверило цены в других супермаркетах Перми. Дешевле всего икру продают в «Монетке» за 499,99 рубля. Но эта цена указана за упаковку весом 75 граммов. Такого же объема есть баночки в магазинах «Лента». Их стоимость — 529,99 рубля. Икру в банке весом 95 граммов можно найти в супермаркетах «Пятерочка». Но здесь она стоит дороже, чем в «Магните». Ее продают за 649,99 рубля.

Ранее URA.RU рассказало, что в ноябре в Перми цены на красную икру были самыми высокими в ПФО. Также на резкое повышение стоимость деликатеса жаловались оптовики.

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В Перми с ноября по декабрь 2024 года подешевела красная икра. Стоимость банки весом 95 граммов упала на 12%. Такие данные следуют из цен в пермских супермаркетах. «Икра красная горбуши, 95 граммов. Стоимость со скидкой — 579,99 рубля», — сказано на ценнике в супермаркете «Магнит» сообщил корреспондент агентства. Для сравнения, 7 ноября стоимость такой же банки икры составляла 649,33 рубля, что на 12% дороже. URA.RU проверило цены в других супермаркетах Перми. Дешевле всего икру продают в «Монетке» за 499,99 рубля. Но эта цена указана за упаковку весом 75 граммов. Такого же объема есть баночки в магазинах «Лента». Их стоимость — 529,99 рубля. Икру в банке весом 95 граммов можно найти в супермаркетах «Пятерочка». Но здесь она стоит дороже, чем в «Магните». Ее продают за 649,99 рубля. Ранее URA.RU рассказало, что в ноябре в Перми цены на красную икру были самыми высокими в ПФО. Также на резкое повышение стоимость деликатеса жаловались оптовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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