В Перми рухнули цены на красную икру

В Перми с ноября по декабрь 2024 года подешевела красная икра. Стоимость банки весом 95 граммов упала на 12%. Такие данные следуют из цен в пермских супермаркетах.
«Икра красная горбуши, 95 граммов. Стоимость со скидкой — 579,99 рубля», — сказано на ценнике в супермаркете «Магнит» сообщил корреспондент агентства. Для сравнения, 7 ноября стоимость такой же банки икры составляла 649,33 рубля, что на 12% дороже.
URA.RU проверило цены в других супермаркетах Перми. Дешевле всего икру продают в «Монетке» за 499,99 рубля. Но эта цена указана за упаковку весом 75 граммов. Такого же объема есть баночки в магазинах «Лента». Их стоимость — 529,99 рубля. Икру в банке весом 95 граммов можно найти в супермаркетах «Пятерочка». Но здесь она стоит дороже, чем в «Магните». Ее продают за 649,99 рубля.
Ранее URA.RU рассказало, что в ноябре в Перми цены на красную икру были самыми высокими в ПФО. Также на резкое повышение стоимость деликатеса жаловались оптовики.
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