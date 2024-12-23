23 декабря 2024

В Салехарде сбили ребенка возле остановки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде возле остановки сбили девочку 10-ти лет
В Салехарде возле остановки сбили девочку 10-ти лет Фото:

В Салехарде (ЯНАО) возле остановки на улице Игарской сбили 10-летнего ребенка. У девочки диагностирован ушиб бедра.

«Сегодня в 12:50 на улице Игарской, у остановки „Хлебокомбинат“, произошло ДТП: автомобиль сбил 10-летнюю девочку», — сообщает telegram-канал «Салехард онлайн». На место сразу прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Детали аварии уточняются.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Салехард — Сургут водитель автобуса сбил пешехода. ДТП произошло в ночь на 22 декабря, мужчина скончался на месте. 

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В Салехарде (ЯНАО) возле остановки на улице Игарской сбили 10-летнего ребенка. У девочки диагностирован ушиб бедра. «Сегодня в 12:50 на улице Игарской, у остановки „Хлебокомбинат“, произошло ДТП: автомобиль сбил 10-летнюю девочку», — сообщает telegram-канал «Салехард онлайн». На место сразу прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Детали аварии уточняются. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Салехард — Сургут водитель автобуса сбил пешехода. ДТП произошло в ночь на 22 декабря, мужчина скончался на месте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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