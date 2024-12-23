В Салехарде сбили ребенка возле остановки

В Салехарде возле остановки сбили девочку 10-ти лет
В Салехарде (ЯНАО) возле остановки на улице Игарской сбили 10-летнего ребенка. У девочки диагностирован ушиб бедра.
«Сегодня в 12:50 на улице Игарской, у остановки „Хлебокомбинат“, произошло ДТП: автомобиль сбил 10-летнюю девочку», — сообщает telegram-канал «Салехард онлайн». На место сразу прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Детали аварии уточняются.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Салехард — Сургут водитель автобуса сбил пешехода. ДТП произошло в ночь на 22 декабря, мужчина скончался на месте.
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