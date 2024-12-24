В академии МВД в Нижнем Новгороде рассказали о ЧП с беспилотником

Беспилотник упал на территорию академии МВД в Нижнем Новгороде. Здания при этом не были повреждены, несмотря на информацию, распространявшуюся ранее. Об этом сообщила пресс-секретарь академии Мария Кузнецова.
«Объект упал на территории академии», — передает слова Кузнецовой RT. Она также отметила, что в результате данного инцидента не произошло разрушений зданий и взрывов. Никто не пострадал, подытожила Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде дрон упал на крышу академии МВД. Это якобы привело к экстренной эвакуации курсантов в подвал. БПЛА не был снабжен взрывным устройством, передает «Царьград».
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