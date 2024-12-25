На Тюмень обрушится магнитная буря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
25 декабря пик бури ожидается в 00:00
25 декабря пик бури ожидается в 00:00 Фото:

На Тюмень вечером 25 декабря обрушится магнитная буря. Такие данные указаны на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Слабая магнитная буря начнется 25 декабря в 18:00 и продлится до 0:00. Мощность достигнет уровня G1 (слабая буря). 26 декабря пик магнитной бури будет в 18:00», — указано на сайте.

По данным из открытых источников, некоторые люди при таком явлении испытывают головные боли и перепады настроения. В такое время беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется снизить физические нагрузки, меньше нервничать, ограничить употребление жареного, соленого и острого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Тюмень вечером 25 декабря обрушится магнитная буря. Такие данные указаны на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. «Слабая магнитная буря начнется 25 декабря в 18:00 и продлится до 0:00. Мощность достигнет уровня G1 (слабая буря). 26 декабря пик магнитной бури будет в 18:00», — указано на сайте. По данным из открытых источников, некоторые люди при таком явлении испытывают головные боли и перепады настроения. В такое время беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется снизить физические нагрузки, меньше нервничать, ограничить употребление жареного, соленого и острого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...