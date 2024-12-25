На Тюмень обрушится магнитная буря

На Тюмень вечером 25 декабря обрушится магнитная буря. Такие данные указаны на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«Слабая магнитная буря начнется 25 декабря в 18:00 и продлится до 0:00. Мощность достигнет уровня G1 (слабая буря). 26 декабря пик магнитной бури будет в 18:00», — указано на сайте.
По данным из открытых источников, некоторые люди при таком явлении испытывают головные боли и перепады настроения. В такое время беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется снизить физические нагрузки, меньше нервничать, ограничить употребление жареного, соленого и острого.
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