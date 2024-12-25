Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург задержали на восемь часов

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Также задерживается рейс на прилет в Тюмень
Также задерживается рейс на прилет в Тюмень Фото:

В Тюмени рейс авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург задержали почти на восемь часов. Такая информация указана на онлайн-табло Рощино.

«Рейс N4 2334 Тюмень — Санкт-Петербург. Прилет по расписанию в 15:25. Расчетное время прилета — 23:10. Статус — задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. 

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В Тюмени рейс авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург задержали почти на восемь часов. Такая информация указана на онлайн-табло Рощино. «Рейс N4 2334 Тюмень — Санкт-Петербург. Прилет по расписанию в 15:25. Расчетное время прилета — 23:10. Статус — задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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