Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург задержали на восемь часов

Также задерживается рейс на прилет в Тюмень
В Тюмени рейс авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург задержали почти на восемь часов. Такая информация указана на онлайн-табло Рощино.
«Рейс N4 2334 Тюмень — Санкт-Петербург. Прилет по расписанию в 15:25. Расчетное время прилета — 23:10. Статус — задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта.
Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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