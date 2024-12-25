Кортеж проедет по городу также 26 декабря
В Тюмени 25 декабря по городу проехался новогодний тракторный кортеж. Такой подарок для жителей сделал региональный департамент агропромышленного комплекса совместно с тюменскими предприятиями. Как прошел праздничный парад спецтехники — в фоторепортаже URA.RU.
Свой парад украшенные огнями тракторы начали от улицы Республики.
Рулили всем Снегурочки и Деды Морозы.
Вечером техника припарковалась возле Алебашевского базара. Там предприятия провели конкурсы на знание истории машиностроения и моделей современных тракторов.
Если вы сегодня не успели застать кортеж, то он проедет и 26 декабря в 14:00-15:00 по улицам Профсоюзная и Республики.
Местные дилеры техники даже приготовили для самых маленьких сладкие подарки.
Завтра в 21:00 также тракторы проедут от улицы Республики, 129 до Республики, 296.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!