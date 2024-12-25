Праздник к нам приходит: новогодние тракторы проехались по Тюмени. Фоторепортаж

По Тюмени проехался праздничный тракторный кортеж
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Кортеж проедет по городу также 26 декабря
Кортеж проедет по городу также 26 декабря Фото:

В Тюмени 25 декабря по городу проехался новогодний тракторный кортеж. Такой подарок для жителей сделал региональный департамент агропромышленного комплекса совместно с тюменскими предприятиями. Как прошел праздничный парад спецтехники — в фоторепортаже URA.RU.

Свой парад украшенные огнями тракторы начали от улицы Республики.
Свой парад украшенные огнями тракторы начали от улицы Республики.
Фото:
Рулили всем Снегурочки и Деды Морозы.
Рулили всем Снегурочки и Деды Морозы.
Фото:
Вечером техника припарковалась возле Алебашевского базара. Там предприятия провели конкурсы на знание истории машиностроения и моделей современных тракторов.
Вечером техника припарковалась возле Алебашевского базара. Там предприятия провели конкурсы на знание истории машиностроения и моделей современных тракторов.
Фото:
Если вы сегодня не успели застать кортеж, то он проедет и 26 декабря в 14:00-15:00 по улицам Профсоюзная и Республики.
Если вы сегодня не успели застать кортеж, то он проедет и 26 декабря в 14:00-15:00 по улицам Профсоюзная и Республики.
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Местные дилеры техники даже приготовили для самых маленьких сладкие подарки.
Местные дилеры техники даже приготовили для самых маленьких сладкие подарки.
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Завтра в 21:00 также тракторы проедут от улицы Республики, 129 до Республики, 296.
Завтра в 21:00 также тракторы проедут от улицы Республики, 129 до Республики, 296.
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В Тюмени 25 декабря по городу проехался новогодний тракторный кортеж. Такой подарок для жителей сделал региональный департамент агропромышленного комплекса совместно с тюменскими предприятиями. Как прошел праздничный парад спецтехники — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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