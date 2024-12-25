25 декабря 2024

На автодороге «Тюмень — Боровский — Богандинский» дважды перекроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Под Тюменью пройдет замена дорожных знаков
Под Тюменью пройдет замена дорожных знаков Фото:

В связи с заменой дорожных указателей 26 декабря на участке автодороги «Тюмень — Боровский — Богандинский» будет дважды перекрыто дорожное движение. Об этом сообщает официальный паблик Главного управления строительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением работ по замене дорожных знаков на автомобильной дороге „Тюмень — Боровский — Богандинский“ км 5+300 и 6+100 26 декабря. С 10:00 до 10:20 и с 11:00 до 11:20 местного времени будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях», — указано в сообщении ГУС по Тюменской области.

Объехать участок, на котором будут проводиться работы, нельзя. Водителей, которые в указанное время планировали воспользоваться автодорогой «Тюмень — Боровский — Богандинский», призвали проявить терпение.  

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В связи с заменой дорожных указателей 26 декабря на участке автодороги «Тюмень — Боровский — Богандинский» будет дважды перекрыто дорожное движение. Об этом сообщает официальный паблик Главного управления строительства региона в соцсети «ВКонтакте». «В связи с проведением работ по замене дорожных знаков на автомобильной дороге „Тюмень — Боровский — Богандинский“ км 5+300 и 6+100 26 декабря. С 10:00 до 10:20 и с 11:00 до 11:20 местного времени будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях», — указано в сообщении ГУС по Тюменской области. Объехать участок, на котором будут проводиться работы, нельзя. Водителей, которые в указанное время планировали воспользоваться автодорогой «Тюмень — Боровский — Богандинский», призвали проявить терпение.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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