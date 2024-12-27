Будет ли магнитная буря 28 декабря: прогноз для метеозависимых от ученых

От магнитных бурь регулярно страдают миллионы метеозависимых людей по всей планете. Поэтому лучше знать заранее, когда геомагнитная активность окажется повышенной. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 28 декабря.
Будет ли магнитная буря 28 декабря
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, уже завтра на планете может подняться уровень геомагнитной активности. Ученые прогнозируют «оранжевый» уровень возбужденности магнитосферы утром 28 декабря. При этом вероятность магнитной бури оценивается всего в 10%, а шанс сильного магнитного шторма — всего в 1%.
Когда ждать ближайшую магнитную бурю
Судя по данным лаборатории, сразу после Нового года стоит готовиться к магнитной буре: 1 и 2 января геомагнитная активность прогнозируется на уровне 4 по Кр-индексу. Это указывает на возбужденную магнитосферу.
А вот в конце января ожидается настоящий шторм, который продлится несколько дней. Сильная магнитная буря обрушится на Землю 22 января и продержится несколько дней. Предварительно, ее уровень достигнет 6 по Кр-индексу.
Но прогнозы на месяц вперед могут оказаться неточными. Так что метеозависимым лучше регулярно следить за прогнозами на ближайшие несколько дней.
Как спастись от магнитной бури
Несмотря на то что ученые все еще спорят о влиянии магнитных бурь на состояние человека, метеозависимые по всему миру продолжают регулярно страдать от геомагнитной активности. На слабость, головную боль, проблемы с концентрацией внимания и общее недомогание обычно жалуются люди после 50 лет, страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем и давлением.
Чтобы организм лучше справлялся с изменениями в магнитосфере, медики предлагают придерживаться нескольких простых правил. Они помогут не только пережить бурю, но и в целом улучшить свое самочувствие:
- Не перетруждаться, побольше отдыхать и регулярно высыпаться. Особенно во время магнитных бурь.
- Питаться регулярно и сбалансировано. Включить в рацион полезные овощи и фрукты.
- Обильно пить простую воду.
- Регулярно заниматься физическими упражнениями.
- Чаще бывать на свежем воздухе.
Эти простые правила помогут поддерживать организм в тонусе, что поможет легче переживать магнитные бури. Однако если каждая вспышка на Солнце все равно сбивает с ног — лучше обратиться с этим вопросом в больницу. Терапевт поможет определить, не является ли метеозависимость одним из симптомов хронического заболевания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.