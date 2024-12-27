В Ростове разрешили использовать учебник ОБЖ, оправдывающий изнасилования

В школы Ростова-на-Дону, Волгодонская и Тамбова поступил новый учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятых классов, в котором вина за изнасилование возлагается на женщин. Скрины страниц опубликовала в своем telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В учебном пособии в главе «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях говорится», что женщины сами провоцируют насильников, надевая коротку юбку и крася губы.
«Собираясь в гости, на вечеринку, в кафе, бар, на концерт, на какие-то массовые мероприятия или в места, не пользующиеся хорошей репутацией, не надевайте очень короткую юбку, не красьте губы <...> Многие конфликты происходят по вине самой жертвы», которая показывает, что «созрела», «легкодоступна» либо беззащитна», — сказано в учебнике.
Речь идет о пособии «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Сергея Вангородского, Михаила Кузнецова и Владимира Латчука. В учебнике говорится, что множество происшествий происходят по вине жертвы, которая показывает свою зрелость и легкодоступность. Отмечается, что яркий образ воспринимается как сигнал, провоцируя мужской пол на преступление.
РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Ростовской области сообщает, педагогам разрешили использовать этот в образовательном процессе для ознакомления с отдельными темами предмета ОБЗР (с 2025 учебного года предмет ОБЖ переименуют в «Основы безопасности и защита Родины» (ОБЗР) — прим. URA.RU). Сейчас школы используют пособия, которые были куплены ранее и которые входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения РФ. Однако данного учебника там нет, уточнили РБК в региональном министерстве образования.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поделилась информацией о новых пособиях по курсу «Семьеведение». Выход материалов запланирован на начало 2025 года. Об этом писал RT.
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