Командиры ВСУ обманом заманивают бойцов в штурмы в Сумской области: карта СВО на 10 августа

Командиры ВСУ обманывают бойцов для участия в штурмах в Сумской области
Командование ВСУ обманывает военнослужащих, отправляя на штурм Сумской области
Командование ВСУ обманывает военнослужащих, отправляя на штурм Сумской области
Украинское военное командование, используя предлог эвакуации раненых, вводит в заблуждение военнослужащих, направляя их на штурм населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Также сообщается о ведении боев на покровском, краснолиманском, угледарском и константиновском направлениях. Карта СВО на 10 августа — в материале URA.RU.

Сумское направление

Командование ВСУ обманом посылает военных штурмовать населенные пункты в Сумской области под предлогом эвакуации раненых. Об этом сообщают в российских силовых структурах. Информацию приводит РИА Новости.

Также сообщается о том, что ведутся бои в области. В данный момент противостояние идет за населенный пункт Юнаковка.

Покровское направление

Сообщается о продвижении в населенных пунктах: Котлино, Зверево, Троянда, Зеленовка и микрорайон Лазурный. Также сообщается о ведении боев в центре Покровска, Золотом Колодезе и Доброполье. Параллельно боевые действия проходят у населенных пунктов Белицкое и Мерцалово. Ведется наступление к Кучеров Яру. Также поступает информация о боях севернее Мирнограда и под Степногорском.

Краснолиманское направление

Ведутся бои у Заречного и Шандриголово. Также сообщается об атаках по линии Колодези — Заречное.

Угледарское направление

Проходит продвижение ВС РФ южнее Темировки. Также сообщается о ведении боев за Александроград и Искру.

Константиновское направление

Освобожден населенный пункт Русин Яр. Также сообщается о ведении боев в Щербиновке и Александро-Шультино.

Харьковская область

Сообщается, что у Волчанска расширен плацдарм ВС РФ. Также ведутся бои за Купянск, в результате которых ВС РФ хотят отрезать гарнизон противника в городе от снабжения.

Курская и Брянская граница

На границе Курской и Брянской области ведутся бои. В них задействованы малые группы пехоты.

