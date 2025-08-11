«Мамочки, что это!» — мощный шторм обрушился на Бурятию

В Бурятии прошел сильный ливень, который вызвал подтопления улиц и осложнил движение транспорта. Видео с последствиями непогоды опубликовали очевидцы в социальных сетях.
«Мамочки, что это такое?» — комментируют очевидцы на видео, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах, снятых жителями республики, также видно, что из-за дождя дороги оказались под водой. Передвигаться по улицам стало затруднительно не только автомобилям, но и пешеходам.
Пользователи также отмечают, что во время ливня наблюдались частые грозовые разряды. Молнии сопровождали непогоду.
