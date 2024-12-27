27 декабря 2024

Жителям Салехарда разрешили запускать фейерверки

Власти Салехарда определили площадки для запуска новогодних салютов
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадки для фейерверков оборудовали в Салехарде
Площадки для фейерверков оборудовали в Салехарде Фото:

В Салехарде (ЯНАО) оборудовали пять площадок для запуска фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«Многие семьи традиционно запускают фейерверки, радуя яркими огнями близких и соседей, но не стоит забывать о правилах безопасности. В городе отведено пять площадок для запуска пиротехники», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Где можно запустить или посмотреть салюты:

  • центральная часть площади Ленина, ул. Республики, 72;
  • открытая местность в районе спортивного комплекса, ул. Обская, 9а;
  • открытая местность у памятника «Мамонт», район паромной переправы;
  • территория стоянки автомобилей зоны отдыха людей у воды, ул. Набережная;
  • открытая местность в районе спортивной площадки микрорайона Удача.

Тем не менее даже там следует помнить о технике безопасности. Не следует запускать фейерверки из рук и вблизи скопления автотранспорта.

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В Салехарде (ЯНАО) оборудовали пять площадок для запуска фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Многие семьи традиционно запускают фейерверки, радуя яркими огнями близких и соседей, но не стоит забывать о правилах безопасности. В городе отведено пять площадок для запуска пиротехники», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Где можно запустить или посмотреть салюты: Тем не менее даже там следует помнить о технике безопасности. Не следует запускать фейерверки из рук и вблизи скопления автотранспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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