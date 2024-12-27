Жителям Салехарда разрешили запускать фейерверки

Площадки для фейерверков оборудовали в Салехарде
В Салехарде (ЯНАО) оборудовали пять площадок для запуска фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.
«Многие семьи традиционно запускают фейерверки, радуя яркими огнями близких и соседей, но не стоит забывать о правилах безопасности. В городе отведено пять площадок для запуска пиротехники», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
Где можно запустить или посмотреть салюты:
- центральная часть площади Ленина, ул. Республики, 72;
- открытая местность в районе спортивного комплекса, ул. Обская, 9а;
- открытая местность у памятника «Мамонт», район паромной переправы;
- территория стоянки автомобилей зоны отдыха людей у воды, ул. Набережная;
- открытая местность в районе спортивной площадки микрорайона Удача.
Тем не менее даже там следует помнить о технике безопасности. Не следует запускать фейерверки из рук и вблизи скопления автотранспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!