Актер Юрий Гальцев сочинил песню о том, как он в детстве встречал Новый год в доме на улице Гоголя в Кургане. Свое творчество автор показал подписчикам в соцсети.
«У меня родилась новая песня, которая передает атмосферу волшебного новогоднего праздника», — рассказал Гальцев на своей странице во «ВКонтакте». В песне отмечается, что Юрий и его брат Николай в детстве ждали, когда отец принесет елку и они всей семьей будут ее наряжать.
Гальцев в песне вспомнил свой дом на улице Гоголя. Он не забыл ощущение радости от ярких новогодних игрушек, вкусного салата оливье и от застольных песен отца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!