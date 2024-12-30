30 декабря 2024

Актер Гальцев сочинил песню про Новый год в Кургане. Видео

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Гальцев вспомнил семейный праздник в Кургане
Гальцев вспомнил семейный праздник в Кургане Фото:

Актер Юрий Гальцев сочинил песню о том, как он в детстве встречал Новый год в доме на улице Гоголя в Кургане. Свое творчество автор показал подписчикам в соцсети.

«У меня родилась новая песня, которая передает атмосферу волшебного новогоднего праздника», — рассказал Гальцев на своей странице во «ВКонтакте». В песне отмечается, что Юрий и его брат Николай в детстве ждали, когда отец принесет елку и они всей семьей будут ее наряжать.

Гальцев в песне вспомнил свой дом на улице Гоголя. Он не забыл ощущение радости от ярких новогодних игрушек, вкусного салата оливье и от застольных песен отца. 

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Актер Юрий Гальцев сочинил песню о том, как он в детстве встречал Новый год в доме на улице Гоголя в Кургане. Свое творчество автор показал подписчикам в соцсети. «У меня родилась новая песня, которая передает атмосферу волшебного новогоднего праздника», — рассказал Гальцев на своей странице во «ВКонтакте». В песне отмечается, что Юрий и его брат Николай в детстве ждали, когда отец принесет елку и они всей семьей будут ее наряжать. Гальцев в песне вспомнил свой дом на улице Гоголя. Он не забыл ощущение радости от ярких новогодних игрушек, вкусного салата оливье и от застольных песен отца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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