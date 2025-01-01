Уборка дорог и тротуаров после снежного циклона в Челябинске продолжается вторую ночь подряд. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.
«Этой ночью на улицах города Челябинска подрядчики задействуют 169 единиц техники и 161 дорожного рабочего. В приоритете уборка дорог, тротуаров, очистка парковок, остановок общественного транспорта и вывоз снега», — заявляет пресс-служба в своем telegram-канале «Администрация города Челябинска».
Кураторы Комитета дорожного хозяйства продолжают контролировать работу подрядчиков. Ранее в новогоднюю ночь на патрульную очистку дорог и тротуаров подрядчики вывели 200 единиц техники. Для борьбы с последствиями снегопада помимо снегоуборочных машин вывели закупленные в конце 2024 года трактора.
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