01 января 2025

В Тюмени продают бизнес-центр за полтора миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-центр располагается на улице Пермякова
Бизнес-центр располагается на улице Пермякова Фото:

В Тюмени за полтора миллиарда рублей продают бизнес-центр «Нобель-Парк». Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.

«B „Hобель-Пaркe“ пpeдocтaвлены oфисы coвременнoго фopмaтa open sраcе и клаccичеcкой кабинетной системы. Понарамное остекление. На 13 и 14 этаже — выход на открытые террасы. Для клиентов — открытый и подземный паркинг, два конференц-зала, кафе, банкоматы», — говорится в тексте объявления.

Стоимость земельного участка оценена в 70 миллионов рублей. Площадь здания составляет 19 тысяч квадратных метров.

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В Тюмени за полтора миллиарда рублей продают бизнес-центр «Нобель-Парк». Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений. «B „Hобель-Пaркe“ пpeдocтaвлены oфисы coвременнoго фopмaтa open sраcе и клаccичеcкой кабинетной системы. Понарамное остекление. На 13 и 14 этаже — выход на открытые террасы. Для клиентов — открытый и подземный паркинг, два конференц-зала, кафе, банкоматы», — говорится в тексте объявления. Стоимость земельного участка оценена в 70 миллионов рублей. Площадь здания составляет 19 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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