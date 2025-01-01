В Тюмени продают бизнес-центр за полтора миллиарда рублей

Бизнес-центр располагается на улице Пермякова
В Тюмени за полтора миллиарда рублей продают бизнес-центр «Нобель-Парк». Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.
«B „Hобель-Пaркe“ пpeдocтaвлены oфисы coвременнoго фopмaтa open sраcе и клаccичеcкой кабинетной системы. Понарамное остекление. На 13 и 14 этаже — выход на открытые террасы. Для клиентов — открытый и подземный паркинг, два конференц-зала, кафе, банкоматы», — говорится в тексте объявления.
Стоимость земельного участка оценена в 70 миллионов рублей. Площадь здания составляет 19 тысяч квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!