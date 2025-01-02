В ГД предложили выплатить ветеранам ВОВ по 80 тысяч в честь Дня Победы

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев предложил в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выплатить ветеранам единовременную помощь в размере 80 тысяч рублей. Юбилей Победы отмечается в 2025 году. Соответствующее предложение было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину.
«Мы понимаем, что силы наших героических дедушек и бабушек не безграничны. Наша святая обязанность окружить их максимальной заботой и любовью, сделать все возможное, чтобы их жизнь была достойной и комфортной. Поэтому, чтобы мы ни делали, этого всегда будет несравнимо мало по сравнению с невероятной ценой, заплаченной ими за великую Победу», — передает РИА Новости.
В список получателей также предлагается включить бывших несовершеннолетних узников концлагерей и лиц, боровшихся с националистическим подпольем в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии в годы войны. Жители новых регионов России также получают ежегодные выплаты ко Дню Победы.
Ранее URA.RU сообщало о выплатах, действующих в ряде регионов. Так, например, в Курганской области уже действуют меры поддержки для различных социальных групп. В частности, ветераны боевых действий и воины-интернационалисты ежегодно получают по 10 тысяч рублей к Дню Победы, а также сохраняются коммунальные льготы.
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