Российские военные продолжают наступление на Украине, находясь в настоящий момент в семи километрах от Днепропетровской области. Об этом пишут журналисты немецкого издания Bild, предполагая, что уже через неделю бои будут проходить там.
«Бои через несколько недель перекинутся на Днепропетровскую область», — отмечают авторы материала. По их предположениям, ВС РФ находятся всего в семи километрах от региона. Причем, пишут журналисты, ранее в этой области еще не было активных наземных боев.
Днепропетровская область граничит с покровским направлением, где продолжаются активные бои. В силовых структурах российским журналистам рассказывали, что под конец 2024 года ВСУ стягивали свои силы к границе области под натиском российских военных. Уже после под контроль ВС РФ перешло крупнейшее на Украине месторождение лития «Шевченковское», которое как раз находится в Днепропетровской области.
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