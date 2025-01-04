В Германии сообщили о неожиданном повороте в СВО

Bild: ВС РФ через неделю войдут в Днепропетровскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ готовы через неделю войти в Днепропетровскую область, передает Bild
ВС РФ готовы через неделю войти в Днепропетровскую область, передает Bild Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают наступление на Украине, находясь в настоящий момент в семи километрах от Днепропетровской области. Об этом пишут журналисты немецкого издания Bild, предполагая, что уже через неделю бои будут проходить там.

«Бои через несколько недель перекинутся на Днепропетровскую область», — отмечают авторы материала. По их предположениям, ВС РФ находятся всего в семи километрах от региона. Причем, пишут журналисты, ранее в этой области еще не было активных наземных боев.

Днепропетровская область граничит с покровским направлением, где продолжаются активные бои. В силовых структурах российским журналистам рассказывали, что под конец 2024 года ВСУ стягивали свои силы к границе области под натиском российских военных. Уже после под контроль ВС РФ перешло крупнейшее на Украине месторождение лития «Шевченковское», которое как раз находится в Днепропетровской области. 

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Российские военные продолжают наступление на Украине, находясь в настоящий момент в семи километрах от Днепропетровской области. Об этом пишут журналисты немецкого издания Bild, предполагая, что уже через неделю бои будут проходить там. «Бои через несколько недель перекинутся на Днепропетровскую область», — отмечают авторы материала. По их предположениям, ВС РФ находятся всего в семи километрах от региона. Причем, пишут журналисты, ранее в этой области еще не было активных наземных боев. Днепропетровская область граничит с покровским направлением, где продолжаются активные бои. В силовых структурах российским журналистам рассказывали, что под конец 2024 года ВСУ стягивали свои силы к границе области под натиском российских военных. Уже после под контроль ВС РФ перешло крупнейшее на Украине месторождение лития «Шевченковское», которое как раз находится в Днепропетровской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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