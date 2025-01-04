Проспект Конституции открыли в Кургане после ремонта сетей

Крупный проспект открыли для транспорта
В Кургане открыто движение транспорта на проспекте Конституции, где завершился ремонт сетей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».
«Проспект Конституции в районе Царева городища открыт для движения. Подрядчик отремонтировал водопровод», — пояснили в компании.
Ранее коммунальщики занимались реконструкцией водопровода диаметром 1000 миллиметров и протяженностью два километра от бульвара Солнечный до проспекта Конституции. Сети были построены в 1976 году и находились в ветхом состоянии.
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