04 января 2025
03 января 2025

Проспект Конституции открыли в Кургане после ремонта сетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный проспект открыли для транспорта
Крупный проспект открыли для транспорта Фото:

В Кургане открыто движение транспорта на проспекте Конституции, где завершился ремонт сетей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«Проспект Конституции в районе Царева городища открыт для движения. Подрядчик отремонтировал водопровод», — пояснили в компании.

Ранее коммунальщики занимались реконструкцией водопровода диаметром 1000 миллиметров и протяженностью два километра от бульвара Солнечный до проспекта Конституции. Сети были построены в 1976 году и находились в ветхом состоянии.

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В Кургане открыто движение транспорта на проспекте Конституции, где завершился ремонт сетей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза». «Проспект Конституции в районе Царева городища открыт для движения. Подрядчик отремонтировал водопровод», — пояснили в компании. Ранее коммунальщики занимались реконструкцией водопровода диаметром 1000 миллиметров и протяженностью два километра от бульвара Солнечный до проспекта Конституции. Сети были построены в 1976 году и находились в ветхом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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