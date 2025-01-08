Немецкий политик Фогель снялся с выборов в Бундестаг из-за любви к пошлым фото

Немецкий политик Бренд Фогель отменил свою кандидатуру на выборах в Бундестаг. Это решение было сделано после того, как в соцсети X были обнаружены его непристойные комментарии к фотографиям моделей с Onlyfans.
«Фогель отказался от участия в предстоящих выборах после обнаружения его непристойных комментариев в социальной сети X под фотографиями моделей Onlyfans», — пишет telegram-канал «Лента дня». Там добавили, что 75-летний политик, комментируя снимки, не стеснялся в выражениях, что привело к общественному осуждению.
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