16 января 2025

В райцентре ЯНАО на Крещение запустят дополнительный автобус

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус будет курсировать по городу до 3:00 19 января
Автобус будет курсировать по городу до 3:00 19 января Фото:

В Тазовском (ЯНАО) в ночь с 18 на 19 января будет запущен один дополнительный автобус. Об этом власти района сообщили корреспонденту URA.RU.

«В Тазовском в период с 23:00 18 января по 3:00 19 января будет организован дополнительный транспорт: один автобус будет курсировать по поселку», — сообщили в пресс-службе мэрии. Также еще один автобус будет дежурить на месте проведения крещенских купаний на реке. В нем все желающие могут согреться с 00:00 до 3:00 19 января.

Купель будет организована на берегу реки Таз в месте проведения Слета оленеводов. Место купания будет украшено ледяными фигурами в виде ангелов, Божией Матери и креста. Также будет обустроена иордань для забора воды. В Лабытнанги 19 января в Крещение организуют специальные маршруты от Георгиевского храма и от водозабора реки Ханмей до местной купели. В Ноябрьске сообщили, что 19 января также планируется запустить автобус до купели на озере Ханто.

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В Тазовском (ЯНАО) в ночь с 18 на 19 января будет запущен один дополнительный автобус. Об этом власти района сообщили корреспонденту URA.RU. «В Тазовском в период с 23:00 18 января по 3:00 19 января будет организован дополнительный транспорт: один автобус будет курсировать по поселку», — сообщили в пресс-службе мэрии. Также еще один автобус будет дежурить на месте проведения крещенских купаний на реке. В нем все желающие могут согреться с 00:00 до 3:00 19 января. Купель будет организована на берегу реки Таз в месте проведения Слета оленеводов. Место купания будет украшено ледяными фигурами в виде ангелов, Божией Матери и креста. Также будет обустроена иордань для забора воды. В Лабытнанги 19 января в Крещение организуют специальные маршруты от Георгиевского храма и от водозабора реки Ханмей до местной купели. В Ноябрьске сообщили, что 19 января также планируется запустить автобус до купели на озере Ханто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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