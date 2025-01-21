Экс-глава Тобольска уйдет в ресторанный бизнес

Художник, коллекционер и первый мэр Тобольска (Тюменская область) Аркадий Елфимов совместно с омским предпринимателем Святославом Капустиным зарегистрировали ООО «Новый путь». Об этом агентству стало известно по данным сайта Rusprofile.
«ООО „Начало истории“, регистрация юридического лица 18 декабря 2024 года. Учредитель Святослав Капустин, учредитель и генеральный директор — Аркадий Елфимов», — указано на портале.
Святослав Капустин — предприниматель из Омска, владеет крупным производстовм пельменей — фирмой «Дарина». Фотохудожник, реставратор и коллекционер Аркадий Елфимов был избран главой Тобольска в 1986 году, занимал пост мэра до 1992 года. Ранее URA.RU писало, что Аркадий Елфимов помог издать «Евангелие Достоевского» для ТюмГУ.
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