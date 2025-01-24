24 января 2025

Пермяки стали реже болеть гриппом и простудой

DSM Group: в Пермском крае снизились продажи противовирусных препаратов
© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре пермяки потратили 76,6 тысячи рублей на противовирусные препараты Фото:

В Пермском крае стали реже покупать противовирусные препараты. В декабре 2024 года жители региона приобрели 147,1 тысячи упаковок против 212,4 тысячи пачек годом ранее, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group.

«В натуральном выражении продажи противовирусных препаратов в декабре 2024 года составили 147,1 тысячи упаковок. Это на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было продано 212,4 тысячи упаковок», — сообщили URA.RU в DSM Group.

В денежном выражении объем продаж противовирусных препаратов в декабре 2024 года сократился на 26% — до 76,6 тысячи рублей. В конце 2023 года пермяки потратили на них 104 тысячи рублей.

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В Пермском крае стали реже покупать противовирусные препараты. В декабре 2024 года жители региона приобрели 147,1 тысячи упаковок против 212,4 тысячи пачек годом ранее, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group. «В натуральном выражении продажи противовирусных препаратов в декабре 2024 года составили 147,1 тысячи упаковок. Это на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было продано 212,4 тысячи упаковок», — сообщили URA.RU в DSM Group. В денежном выражении объем продаж противовирусных препаратов в декабре 2024 года сократился на 26% — до 76,6 тысячи рублей. В конце 2023 года пермяки потратили на них 104 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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