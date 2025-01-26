Европе нужно проводить самостоятельную политику и объединиться с Россией. С таким комментарием выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«У Европы один путь, разумный путь — проводить свою политику. Договоритесь с Россией, они же вам готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он добавил, что если Европа достигнет соглашения с Россией, то это создаст значительное влияние, с которым не сможет справиться ни Америка, ни Китай.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что европейцы смогут сохранить свои стандарты жизни и высокое потребление товаров, если восстановят экономическое сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что без этого Европе грозит стагнация и бедность. Оверчук отметил, что конфронтация с Россией привела к разрыву экономических связей и утрате конкурентных преимуществ на международном рынке.
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