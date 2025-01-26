Лукашенко посоветовал Европе начать сотрудничество с Россией

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Союз России и Европы будет очень мощным по влиянию, заявил Лукашенко
Союз России и Европы будет очень мощным по влиянию, заявил Лукашенко Фото:

Европе нужно проводить самостоятельную политику и объединиться с Россией. С таким комментарием выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«У Европы один путь, разумный путь — проводить свою политику. Договоритесь с Россией, они же вам готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он добавил, что если Европа достигнет соглашения с Россией, то это создаст значительное влияние, с которым не сможет справиться ни Америка, ни Китай.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что европейцы смогут сохранить свои стандарты жизни и высокое потребление товаров, если восстановят экономическое сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что без этого Европе грозит стагнация и бедность. Оверчук отметил, что конфронтация с Россией привела к разрыву экономических связей и утрате конкурентных преимуществ на международном рынке.

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Европе нужно проводить самостоятельную политику и объединиться с Россией. С таким комментарием выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. «У Европы один путь, разумный путь — проводить свою политику. Договоритесь с Россией, они же вам готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он добавил, что если Европа достигнет соглашения с Россией, то это создаст значительное влияние, с которым не сможет справиться ни Америка, ни Китай. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что европейцы смогут сохранить свои стандарты жизни и высокое потребление товаров, если восстановят экономическое сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что без этого Европе грозит стагнация и бедность. Оверчук отметил, что конфронтация с Россией привела к разрыву экономических связей и утрате конкурентных преимуществ на международном рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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