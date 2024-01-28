В России пояснили, как европейцы могут сохранить свой уровень жизни

Европейцы смогут сохранить высокие стандарты потребления товаров и услуг, а также свой уровень жизни, если возобновится экономическое сотрудничество с Россией. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Важно осознать необходимость восстановления отношений с Россией для сохранения привычного уровня жизни европейцев. Без экономического сотрудничества с РФ, Европу ждет стагнация и бедность», — заявил Оверчук в
По мнению Оверчука, Европа процветала, пока был гарантированный доступ к дешевым источникам энергии, поступающим из России. Он добавил, что конфронтация с РФ привела к разрыву экономических связей и лишила Запад конкурентных преимуществ на международном рынке товаров и услуг.
Двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд долларов. Пакет охватывает более ста физических и 40 юридических лиц.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.