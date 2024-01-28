28 января 2024

В России пояснили, как европейцы могут сохранить свой уровень жизни

Оверчук: европейцы должны сотрудничать с РФ для сохранения уровня жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Карта мира. Челябинск, евросоюз, страны, европа, ес, геополитика, мировое устройство, границы, государства
Европейское благополучие держалось на сотрудничестве с Россией Фото:

Европейцы смогут сохранить высокие стандарты потребления товаров и услуг, а также свой уровень жизни, если возобновится экономическое сотрудничество с Россией. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Важно осознать необходимость восстановления отношений с Россией для сохранения привычного уровня жизни европейцев. Без экономического сотрудничества с РФ, Европу ждет стагнация и бедность», — заявил Оверчук в интервью изданию «Эксперт».

По мнению Оверчука, Европа процветала, пока был гарантированный доступ к дешевым источникам энергии, поступающим из России. Он добавил, что конфронтация с РФ привела к разрыву экономических связей и лишила Запад конкурентных преимуществ на международном рынке товаров и услуг.

Двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд долларов. Пакет охватывает более ста физических и 40 юридических лиц.

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Европейцы смогут сохранить высокие стандарты потребления товаров и услуг, а также свой уровень жизни, если возобновится экономическое сотрудничество с Россией. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. «Важно осознать необходимость восстановления отношений с Россией для сохранения привычного уровня жизни европейцев. Без экономического сотрудничества с РФ, Европу ждет стагнация и бедность», — заявил Оверчук в интервью изданию «Эксперт». По мнению Оверчука, Европа процветала, пока был гарантированный доступ к дешевым источникам энергии, поступающим из России. Он добавил, что конфронтация с РФ привела к разрыву экономических связей и лишила Запад конкурентных преимуществ на международном рынке товаров и услуг. Двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд долларов. Пакет охватывает более ста физических и 40 юридических лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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